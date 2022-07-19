MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 21:09

Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini heyecanlandıran haber geldi!

Milyonlarca takipçisi olan ve sevilen güzel oyuncu Demet Özdemir nişan sonrası koronavirüse yakalanarak hayranlarını korkutmuştu. Demet Özdemir'den hastalığı ile ilgili haber geldi. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 21:09
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Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini heyecanlandıran haber geldi!


Oğuzhan Koç ile ilişkisini nişan ile taçlandıran ve yakın zamanda düğünü olan Demet Özdemir düğününe az bir zaman kala koronavirüs hastalığına yakalanıp takipçileriyle bu haberi paylaşmıştı. Demet Özdemir'in hastalığı ile ilgili gelişmelerin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demet Özdemir koronavirüs

Yakın zamanda Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. 3 sene boyunca hastalıktan korunmayı başaran Demet Özdemir paylaştığı fotoğrafın altına 'Biraz ağır ve ağrılı atlatıyorum ama tedavi sürecim devam ediyor. Lütfen sizde kendinize dikkat edin' notunu düştü.



Demet Özdemir Koronavirüs

Demet Özdemir iyileşti

Demet Özdemir'in koronavirüse yakalanmasına oldukça üzülen takipçi ve hayranlarına güzel haber geldi. Demet Özdemir tedavisini tamamladı ve hastalıktan kurtularak rahatladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında oldukça beğenilen bir törenle ilişkilerini nişanla taçlandırmışlardı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüleri binlerce yorum ve beğeni aldı. Aynı zamanda Demet Özdemir'in kıyafetleri de çok beğenildi. 

Demet Özdemir Annesi ve Ablası

Demet Özdemir'in takipçileri tarafından çok merak edilen annesi ve ablasıyla da nişan töreninde fotoğraf paylaştı. Aynı zamanda Özdemir, Oğuzhan Koç'un annesi müstakbel kayınvalidesi ile de çekilmiş karelerini paylaştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos tarihinde dünya evine girmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Nişan

Demet Özdemir Nişan

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatil keyfinde

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişan yorgunluğunu atıp keyifli vakit geçirebilmek için nişan sonrasında tatile koştular. Şu an çiçeği burnunda çift arkadaşlarıyla tatillerine devam ediyorlar. Aynı zamanda tatillerden paylaşılan fotoğraflarda Oğuzhan Koç'un kasları da dikkatlerden kaçmadı. Düzenli çalışması sonucu kaslanan Oğuzhan Koç'a yakın arkadaşı İbrahim Büyükak'tan esprili bir yanıt geldi. Oğuzhan Koç'un yeni vücuduna da sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yağıyor. 

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Tatil Keyfine Devam Ediyor

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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