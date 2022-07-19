Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini heyecanlandıran haber geldi!

Oğuzhan Koç ile ilişkisini nişan ile taçlandıran ve yakın zamanda düğünü olan Demet Özdemir düğününe az bir zaman kala koronavirüs hastalığına yakalanıp takipçileriyle bu haberi paylaşmıştı. Demet Özdemir'in hastalığı ile ilgili gelişmelerin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Demet Özdemir koronavirüsYakın zamanda Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. 3 sene boyunca hastalıktan korunmayı başaran Demet Özdemir paylaştığı fotoğrafın altına 'Biraz ağır ve ağrılı atlatıyorum ama tedavi sürecim devam ediyor. Lütfen sizde kendinize dikkat edin' notunu düştü.
Demet Özdemir iyileştiDemet Özdemir'in koronavirüse yakalanmasına oldukça üzülen takipçi ve hayranlarına güzel haber geldi. Demet Özdemir tedavisini tamamladı ve hastalıktan kurtularak rahatladı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan KoçDemet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında oldukça beğenilen bir törenle ilişkilerini nişanla taçlandırmışlardı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüleri binlerce yorum ve beğeni aldı. Aynı zamanda Demet Özdemir'in kıyafetleri de çok beğenildi.
Demet Özdemir'in takipçileri tarafından çok merak edilen annesi ve ablasıyla da nişan töreninde fotoğraf paylaştı. Aynı zamanda Özdemir, Oğuzhan Koç'un annesi müstakbel kayınvalidesi ile de çekilmiş karelerini paylaştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos tarihinde dünya evine girmek için hazırlıklarına devam ediyor.