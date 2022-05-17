YAŞAM
17 Mayıs 2022 - 21:08

Dükkanın önünden kamyoneti çaldılar

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir kişi, kapısını zorla açtığı kamyoneti iş yeri önünden çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları kameralar tarafından kaydedildi.

YAŞAM
17 Mayıs 2022 - 21:08
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Dükkanın önünden kamyoneti çaldılar
Gece saatlerinde küçükçekmece Sultan Murat Mahallesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bir iş yerinin önünde park halinde olan bir kamyonet kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Olay gecesi bir şahıs iş yerinin önüne gelerek etrafı gözetledi. Şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra kimsenin olmadığını fark ederek park halindeki kamyonetin kapısını zorla açtı. Şüpheli daha sonra aracı çalıştırarak, Sefaköy yönüne ilerlemeye başladı. Olay yerinden uzaklaşan hırsızın o anları güvelik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine gelen sahibi Abdullah Yerliçay, kamyonetin kapının önünde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Yerliçay, 150 bin TL değerindeki kamyonetin çalındığını fark etti.
İş yerinden güvenlik kamerasını alan Abdullah Yerliçay, karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından güvenlik kameralarını incelemeyen ilçe asayiş büro amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda kamyonet terk edilmiş halde bulundu.
Oldukça tedirgin olan araç sahibi araçlarının herhangi bir hırsızlık veya terör olayına karışmadan bulunmasını istediklerini anlatan iş yeri sahibi Abdullah Yerliçay, “Aracımız yıllardan beri burada park halinde, gece park halindeyken vatandaşın biri arabanın kapısını zorlayarak, aracı çalıştırıp kaçıp gidiyor. Kameralardan gördük. Emniyete karakola, asayişe bilgilerimizi verdik. Aracımızı gören tüm eş ve dostların emniyet güçlerine bildirmesini istiyoruz. Ayrıca aracımızın herhangi bir suça veya terör örgütü suçuna karışmadan bulunmasını ve suçlunun cezasını verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.


 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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