Dul maaşı nedir, kimler faydalanabilir? 2022 Dul maaşı ne kadar? Dul maaşı hangi durumlar da kesilir? Dul maaşı başvuru şartları ve gerekli evraklar







DUL MAAŞI NEDİR?

DUL MAAŞI SORGULAMA







DUL MAAŞI BAŞVURU TELEFON NUMARASI

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Dul maaşı almak isteyenler internet üzerinden dul maaşı nedir, kimler alabilir, hangi durumlarda kesilir sorularına yanıt aramaktadır. Dul maaşı ücretini merak edenler ise sıkı araştırma içerisine girmektedir. Dul maaşı nedir? Dul maaş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...Ölüm aylığının farklı türü olan dul maaşı vefat eden sigortalının eşine bağlanmaktadır. Yalnızca eşe değil anne, baba ve çocuklara da yetim aylığı bağlanmaktadır. Dul maaşının ücret kişinin bağlı olduğu sigortaya ve aldığı maaşa göre farklılık göstermektedir. Yetim maaşı ise çocuk sayısına ve yaşlara göre değişir.Başvurular tamamlandıktan sonra sonuç sorgulamak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama işlemini yapabilir. SGK tarafında onaylanan başvurular için tek yapılması gereken e devlete TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasıdır. Bunun yanı sıra ise SGK il veya ilçe müdürlüklerine giderek ya da arayarak başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.ALO 170 SGK Çalışma Hayatı ve İletişim Merkezi aranarak bilgi alındığı gibi bunun yanı sıra başvuru da yapılması mümkündür.-Vefat eden sigortalının eşine dul maaşı bağlanırken çocuklara ise yetim aylığı verilir -Vefat eden sigortalının çocuklarına bağlanan yetim aylığı kız çocuklarının evlendiğinde ya da sigortalı işe girdiğinde kesilirken erkek çocuklarda ise öğrenim görmezlerse 18, lise öğreniminde 20 üniversite öğreniminde ise 25 yaşına kadar yatırılmaya devam eder. -Yüzde 60 engeli bulunan çocuklar için de yetim aylığı bağlanır. Malul çocuklar evlense bile maaş kesilmese de engel durumu yüzde 60 altına düştüğünde aylıklar kesilir.-Yaşlılık ya da ölüm sigortasının vefat eden kişinin en az 1800 prim gününü doldurması gerekir -Vefat eden kişi eğer 4/1 A olarak sigortalı çalışan olursa her türlü borçlanma için hariç en az 5 yıl sigortalı olup 900 gün malullük bildirimin bulunulması gerekir.-Kimlik kartı fotokopisi -İkametgah belgesi -3 adet vesikalık fotoğraf -Vukuatlı nüfus kayıt örneği -Vefat eden kişinin ölüm belgesi -Ölüm aylığı başvuru formu -En az %60 engel oranına sahip engelliler için engelli raporu -Vasi atananlar için vasi ilamı -Erkek çocukların yetim aylığı için öğrenci belgesiDul ve yetim maaşlarının ilk ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılırken devamındaki ödemeler ise PTT üzerine yatırılıp kişinin gidip çekmesi gerekir.Dul maaşı her sene farklılık gösterirken vefat eden kişinin bağlı olduğu sigortaya göre de değişmektedir. SSK, Bağ-kur ve Emekli sandığı hangisi bağlı ise maaşa göre dul maaşı da farklıdır.Eşi vefat ede kişi dul maaşına başvuru yapabileceği gibi kişinin başka biriyle evlilik yapması durumunda aylık kesilir. Evlendiği kişiden tekrar boşandığı zaman dul maaşından yararlanabilir.