YAŞAM
06 Kasım 2022 - 10:35

Dul maaşı nedir, kimler faydalanabilir? 2022 Dul maaşı ne kadar? Dul maaşı hangi durumlar da kesilir? Dul maaşı başvuru şartları ve gerekli evraklar

Dul maaşı için yapılması gereken başvuru merak konusu olurken milyonlarca kişi dul maaşı ve yetim aylığı için araştırma yapmaktadır. Özellikle dul maaşının hangi durumlarda kesintiye uğradığı merak edilmektedir. Dul maaşı nedir? Dul maaş başvuru şartları nelerdir? Dul maaşı hangi durumlar kesilir?

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 10:35
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Dul maaşı nedir, kimler faydalanabilir? 2022 Dul maaşı ne kadar? Dul maaşı hangi durumlar da kesilir? Dul maaşı başvuru şartları ve gerekli evraklar


Dul maaşı almak isteyenler internet üzerinden dul maaşı nedir, kimler alabilir, hangi durumlarda kesilir sorularına yanıt aramaktadır. Dul maaşı ücretini merak edenler ise sıkı araştırma içerisine girmektedir. Dul maaşı nedir? Dul maaş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

DUL MAAŞI NEDİR?

Ölüm aylığının farklı türü olan dul maaşı vefat eden sigortalının eşine bağlanmaktadır. Yalnızca eşe değil anne, baba ve çocuklara da yetim aylığı bağlanmaktadır. Dul maaşının ücret kişinin bağlı olduğu sigortaya ve aldığı maaşa göre farklılık göstermektedir. Yetim maaşı ise çocuk sayısına ve yaşlara göre değişir.

DUL MAAŞI SORGULAMA



Başvurular tamamlandıktan sonra sonuç sorgulamak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama işlemini yapabilir. SGK tarafında onaylanan başvurular için tek yapılması gereken e devlete TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasıdır. Bunun yanı sıra ise SGK il veya ilçe müdürlüklerine giderek ya da arayarak başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.

DUL MAAŞI BAŞVURU TELEFON NUMARASI

ALO 170 SGK Çalışma Hayatı ve İletişim Merkezi aranarak bilgi alındığı gibi bunun yanı sıra başvuru da yapılması mümkündür.

Dul maaşı

DUL MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

-Vefat eden sigortalının eşine dul maaşı bağlanırken çocuklara ise yetim aylığı verilir

-Vefat eden sigortalının çocuklarına bağlanan yetim aylığı kız çocuklarının evlendiğinde ya da sigortalı işe girdiğinde kesilirken erkek çocuklarda ise öğrenim görmezlerse 18, lise öğreniminde 20 üniversite öğreniminde ise 25 yaşına kadar yatırılmaya devam eder.

-Yüzde 60 engeli bulunan çocuklar için de yetim aylığı bağlanır. Malul çocuklar evlense bile maaş kesilmese de engel durumu yüzde 60 altına düştüğünde aylıklar kesilir.

2022 DUL VE YETİM MAAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

-Yaşlılık ya da ölüm sigortasının vefat eden kişinin en az 1800 prim gününü doldurması gerekir

-Vefat eden kişi eğer 4/1 A olarak sigortalı çalışan olursa her türlü borçlanma için hariç en az 5 yıl sigortalı olup 900 gün malullük bildirimin bulunulması gerekir.

2022 DUL MAAŞI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Kimlik kartı fotokopisi

-İkametgah belgesi

-3 adet vesikalık fotoğraf

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Vefat eden kişinin ölüm belgesi

-Ölüm aylığı başvuru formu

-En az %60 engel oranına sahip engelliler için engelli raporu

-Vasi atananlar için vasi ilamı

-Erkek çocukların yetim aylığı için öğrenci belgesi

DUL VE YETİM MAAŞI HANGİ BANKADAN ALINIR?

Dul ve yetim maaşlarının ilk ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılırken devamındaki ödemeler ise PTT üzerine yatırılıp kişinin gidip çekmesi gerekir.

2022 DUL MAAŞI NE KADAR?

Dul maaşı her sene farklılık gösterirken vefat eden kişinin bağlı olduğu sigortaya göre de değişmektedir. SSK, Bağ-kur ve Emekli sandığı hangisi bağlı ise maaşa göre dul maaşı da farklıdır.

BOŞANAN KADIN DUL MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Eşi vefat ede kişi dul maaşına başvuru yapabileceği gibi kişinin başka biriyle evlilik yapması durumunda aylık kesilir. Evlendiği kişiden tekrar boşandığı zaman dul maaşından yararlanabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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