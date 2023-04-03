Dul ve yetim maaşı alanlara dev zam! Maaşlar, ikramiyeler değişti: Liste paylaşıldı!







DUL VE YETİM MAAŞLARI







Sosyal destek ödemelerinden faydalanan insanlar 2023 senesi için ödemelerin zamlı hallerini merakla araştırıyor. Peki dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sosyal destek ödemeleri kapsamında olan bu maaşlar hayatını kaybeden kişinin ailesinin maddi anlamda sorun yaşamamasını amaçlamaktadır. Eş ve çocuk vefat eden kişi ardından hayatlarını devam ettirebilmek için maaştan faydalanabilmektedir. Dul ve yetim maaşları olarak adlandırılan sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine düzenli olarak verilmektedir. Bu maaşlar hisse oranlarına göre değişkenlik göstermektedir. Zamlı şekilde yüzde 75 hisseye sahip maaşlar emekli maaşındaki artış doğrultusunda artırıldı ve 5 bin 625 TL olarak belirlendi.Yüzde 50 hisseye sahip maaşlar yine emekli maaşı doğrultusunda artırılarak 3 bin 750 TL olarak belirlendi. Yüzde 25 hisseye sahip maaşlar emekli maaşındaki yüzde 36.36 oranındaki zam sonrasında 1.875 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar bayram ikramiyelerinden de faydalanıyor. Yüzde 25 oranında ikramiye alanlar 1.500 TL, yüzde 50 oranında ikramiye alanlar 1000 TL, yüzde 25 oranında ikramiye alanlar 500 TL ödeme alıyor. İkramiye oranları yeni bayram ikramiyesi olan 2 bin TL üstünden hesaplanmıştır. Bayram ikramiyeleri geçtiğimiz senelerde bayram gelmeden bir hafta öncesinde hesaplara yatırılıyor. Bu sene 21 Nisan günü başlayan Ramazan Bayramı için ikramiyelerin 14 Nisan tarihinde hesaplara yatması tahmin ediliyor.