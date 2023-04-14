EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 20:35

Dul ve yetim maaşı alma hakkı olanlar dikkat! Miktarlar değişti: Artık en az bu kadar ödenecek

En düşük emekli maaşına yapılan zam sonrasında dul ve yetim maaşları da değişti. Buna göre onlar da artık zamlı maaş alacaklar. Yeni dul ve yetim maaşına ilişkin detayları öğrenmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.

EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 20:35
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Dul ve yetim maaşı alma hakkı olanlar dikkat! Miktarlar değişti: Artık en az bu kadar ödenecek
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Dul ve yetim maaşı, bir kişinin vefat etmesi halinde geride kalan eş ve çocuklara ödenen bir sosyal güvence yardımıdır. Bu maaş, vefat eden kişinin emekli maaşının belirli bir oranında ödenir ve aile bireylerinin maddi açıdan desteklenmesi amaçlanır.

Dul ve yetim maaşı, aile bireylerinin yaşamlarında ekonomik güvence sağlamak ve sosyal adalet ilkesine katkıda bulunmak için devlet tarafından ödenir. Bu maaşlar, sosyal güvenlik sistemi içindeki haklar arasında yer alır ve düzenli bir şekilde ödenir.



Son zamanlarda, dul ve yetim maaşı alacak olanların dört gözle beklediği yeni maaş ve ikramiye miktarları açıklandı. Yeni zamla birlikte, maaş miktarları artacak ve belirli bir sıralamaya göre ödenecek. Tüm ayrıntılar haberimizde...

DUL VE YETİM MAAŞI NEDİR?

PARA

Dul ve Yetim Maaşı, vefat eden kişinin geride bıraktığı eş ve çocuklarına ödenen bir sosyal güvence yardımıdır. Aylık ödemesi, yaşamını yitiren kişinin sosyal güvenlik kurumu üzerinden aldığı emekli maaşının belli bir oranında hesaplanır. Ölen kişinin ailesine maddi destek sağlamak maksadıyla ödenen bu maaşlar, sosyal güvenlik sistemi içinde yaşayan aile bireylerinin yaşam kalitesini yükseltir.

Örneğin, eğer bir kişi 75 hisseye sahipse ve emekli aylığındaki zam oranı dul ve yetim aylıklarına da yansıtılırsa, yeni durumda aylık ödemesi 5.625 TL olacaktır. Eğer kişi 50 hisseye sahipse, minimum 3.750 TL ödeme alacaktır. %25 hisseye sahip bir kişi için ise aylık ödeme minimum 1.875 TL olacaktır. Bu hesaplamalar, sosyal güvenlik sistemindeki hakların düzenli bir şekilde ödenmesi ve sosyal adalet ilkesinin yerine getirilmesi amacıyla yapılır.

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞLARI

PARA

Son zam oranlarına göre, farklı hisse oranlarına sahip dul ve yetimlere ödenecek maaşlar ve bayram ikramiyeleri bunun gibi hesaplanabilir:

%75 hisse sahibi dul ve yetimler için:

Mevcut en düşük aylık tutarı: 4.125 TL

Yeni en düşük aylık tutarı: 5.625 TL (%36,36 zam oranı hesaba katılarak)

Mevcut bayram ikramiyesi: 825 TL (%75 oranında)

Yeni bayram ikramiyesi: 1.500 TL (2.000 TL'lik yeni bayram ikramiyesinin %75'i)

 

%50 hisse sahibi dul ve yetimler için:

Mevcut en düşük aylık tutarı: 2.750 TL

Yeni en düşük aylık tutarı: 3.750 TL (%36,36 zam oranı hesaba katılarak)

Mevcut bayram ikramiyesi: 550 TL

Yeni bayram ikramiyesi: 1.000 TL

 

%25 hisse sahibi dul ve yetimler için:

Mevcut en düşük aylık tutarı: 1.375 TL

Yeni en düşük aylık tutarı: 1.875 TL (%36,36 zam oranı hesaba katılarak)

Mevcut bayram ikramiyesi: 275 TL

Yeni bayram ikramiyesi: 500 TL

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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