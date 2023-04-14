Dul ve yetim maaşı alma hakkı olanlar dikkat! Miktarlar değişti: Artık en az bu kadar ödenecek













DUL VE YETİM MAAŞI NEDİR?





ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞLARI

%75 hisse sahibi dul ve yetimler için:

%50 hisse sahibi dul ve yetimler için:

%25 hisse sahibi dul ve yetimler için:

Dul ve yetim maaşı, bir kişinin vefat etmesi halinde geride kalan eş ve çocuklara ödenen bir sosyal güvence yardımıdır. Bu maaş, vefat eden kişinin emekli maaşının belirli bir oranında ödenir ve aile bireylerinin maddi açıdan desteklenmesi amaçlanır. Dul ve yetim maaşı, aile bireylerinin yaşamlarında ekonomik güvence sağlamak ve sosyal adalet ilkesine katkıda bulunmak için devlet tarafından ödenir. Bu maaşlar, sosyal güvenlik sistemi içindeki haklar arasında yer alır ve düzenli bir şekilde ödenir.Son zamanlarda, dul ve yetim maaşı alacak olanların dört gözle beklediği yeni maaş ve ikramiye miktarları açıklandı. Yeni zamla birlikte, maaş miktarları artacak ve belirli bir sıralamaya göre ödenecek. Tüm ayrıntılar haberimizde...Dul ve Yetim Maaşı, vefat eden kişinin geride bıraktığı eş ve çocuklarına ödenen bir sosyal güvence yardımıdır. Aylık ödemesi, yaşamını yitiren kişinin sosyal güvenlik kurumu üzerinden aldığı emekli maaşının belli bir oranında hesaplanır. Ölen kişinin ailesine maddi destek sağlamak maksadıyla ödenen bu maaşlar, sosyal güvenlik sistemi içinde yaşayan aile bireylerinin yaşam kalitesini yükseltir.Örneğin, eğer bir kişi 75 hisseye sahipse ve emekli aylığındaki zam oranı dul ve yetim aylıklarına da yansıtılırsa, yeni durumda aylık ödemesi 5.625 TL olacaktır. Eğer kişi 50 hisseye sahipse, minimum 3.750 TL ödeme alacaktır. %25 hisseye sahip bir kişi için ise aylık ödeme minimum 1.875 TL olacaktır. Bu hesaplamalar, sosyal güvenlik sistemindeki hakların düzenli bir şekilde ödenmesi ve sosyal adalet ilkesinin yerine getirilmesi amacıyla yapılır.Son zam oranlarına göre, farklı hisse oranlarına sahip dul ve yetimlere ödenecek maaşlar ve bayram ikramiyeleri bunun gibi hesaplanabilir:Mevcut en düşük aylık tutarı: 4.125 TL Yeni en düşük aylık tutarı: 5.625 TL (%36,36 zam oranı hesaba katılarak) Mevcut bayram ikramiyesi: 825 TL (%75 oranında) Yeni bayram ikramiyesi: 1.500 TL (2.000 TL'lik yeni bayram ikramiyesinin %75'i)Mevcut en düşük aylık tutarı: 2.750 TL Yeni en düşük aylık tutarı: 3.750 TL (%36,36 zam oranı hesaba katılarak) Mevcut bayram ikramiyesi: 550 TL Yeni bayram ikramiyesi: 1.000 TLMevcut en düşük aylık tutarı: 1.375 TL Yeni en düşük aylık tutarı: 1.875 TL (%36,36 zam oranı hesaba katılarak) Mevcut bayram ikramiyesi: 275 TL Yeni bayram ikramiyesi: 500 TL