Memleket Partisi, peş peşe istifaların önüne geçemiyor. Partinin Samsun il başkanlığından bir istifa daha geldi. Memleket Partisi Samsun kurucularından birisi olan ve partinin il başkanlığı ile birlikte İlk adım ilçesinde ilçe başkanlığı görevlerini yerine getiren Rüstem Kara, milletvekili adayı olmak için İlçe Başkanlığından istifa ettikten sonra 14 Mayıs seçimleri için partisi tarafından 3. Sıradan aday gösterildi. Ancak bugün itibariyle Rüstem Kara, Milletvekili adaylığından parti üyeliğinden vazgeçerek CHP saflarına katıldı. Partiden istifa ederek ayrılan Kara, CHP rozetini İl Başkanı Fatih Türkel'in elinden aldı.
SİYASET
21 Nisan 2023 - 12:48
düMemleket Partili Rüstem Kara, istifa ederek CHP saflarına geçti!
Memleket Partisi kurucular arasında yer alan Rüstem Kara, Samsun il başkanlığı görevinden istifa ederek CHP saflarına katıldı.
SİYASET
21 Nisan 2023 - 12:48