Dünya Bankası'na göre Maraş merkezli depremlerin fiziksel hasarı 34,2 milyar dolar!

Dünya Bankası tarafından bugün yayınlanan bir acil durum hasar değerlendirme raporunda 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen iki yıkıcı deprem, yaklaşık 34,2 milyar ABD doları tutarında maddi hasara neden oldu ve bu, Türkiye'de 2021'deki GSYİH'nın yüzde 4'üne eşdeğer. Rapor ayrıca, modernizasyon ve yeniden inşanın çok daha pahalıya, belki de iki katından fazlaya mal olacağını ve ekonomi sendeledikçe maliyetlerin artmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Dünya Bankası, hem grubu hem de ortaklarının ilk müdahalesine bilgi sağlamak ve hükümetin kurtarma planlarını desteklemek için hazırlanan bir rapor, sürekli artçı sarsıntıların bu hasar tahminini zaman içinde daha da yukarılara taşıyabileceğini ortaya çıkardı.
'1 MİLYON 250 BİN İNSAN EVSİZ KALDI'6 Şubat'ta meydana gelen 7,8 ve 7,5 şidedetindeki depremlerin yanı sıra 7 bin 500'den fazla artçı sarsıntı ve ardından gelen iki depremin 11 il genelinde büyük oranda hasara yol açtığı rapora göre, bölgesel yoksulluk oranlarını ve Suriyeli mülteci nüfusunu azalttığı vurgulanıyor. Türkiye'de doğrudan fiziksel hasara odaklanan Küresel Hızlı Afet Hasar Tahmini (GRADE) raporu, 1,25 milyon vatandaşın orta ila şiddetli hasara uğradığını veya yaşadıkları binaların tamamen yıkıldığı tahmin edilirken bu sayının geçici olarak evsiz olduğu da tahmin ediliyor.
Hazırlanan raporda, hasarın yüzde 81'inin 6,45 milyon nüfusa sahip olan Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da meydana geldiği belirtildi. Konut binalarına verilen doğrudan hasar, toplam hasarın yüzde 53'ünü (18 milyar dolar) oluştururken, konut dışı binalar (tıbbi tesisler, okullar, kamu ve özel binalar) toplam hasarın yüzde 28'ini (9,7 milyar dolar) oluşturdu. Altyapı (yollar, elektrik, su) bunların 19'unu (6,4 milyar dolar) oluşturuyor. Değerlendirmeler halen devam etmekte olup, mevcut belirsizlikler ve 20 Şubat'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki Hatay depremi gibi artçı sarsıntılar göz önüne alındığında, hasar tahmini daha da artırılabileceği rapor sonuna dahil edildi.