DÜNYA
28 Eylül 2022 - 10:45

Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin altyapısına 512 milyon dolarlık destek!

Dünya Bankası, Türkiye'deki doğal afetlere karşı konut ve altyapıyı güçlendirmek için 512,2 milyon dolarlık bir krediyi onayladı.

DÜNYA
28 Eylül 2022 - 10:45
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin altyapısına 512 milyon dolarlık destek!


Dünya Bankası, Türkiye'deki konutlarla birlikte altyapının da doğal afetlere karşı güçlendirilme çalışmalarının başlatılması çin 512,2 milyon dolarlık kredi finansmanı onayladı.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin altyapısına 512 milyon dolar kredi



Banka, Türkiye'de bulunan konutların ve altyapısının deprem ve selden korunmasını sağlamak adında onay verdiği 512,2 milyon dolarlık kredinin 338.5 milyon dolarlık bölümünü hanehalklarının depremler ve iklim felaketlerine karşı daha dayanıklı olmaları için evlerini güçlendirmelerini veya güçlendirmelerini sağlamak adına uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi için hükümete sağlayacak.

İller Bankası'na 173,6 milyon dolar gönderilecek 

Kredinin 173.6 milyon dolarlık kısmı ise, belediyelerin daha kalıcı altyapı inşa etmesine yardımcı olmak için İller Bankası'na gidecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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