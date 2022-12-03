DÜNYA
03 Aralık 2022 - 11:03

Dünya basını aşı karşıtı hemşireyi konuşuyor! Binlerce hastaya Covid-19 aşısı yerine tuzlu suyu enjekte etti, serbestçe dolaşıyor..

Almanya'da Kovid-19 aşısını yapmak yerine kişilere tuz ve su enjekte eden hemşire hakkında verilen karar ülkede infiale yol açtı. Hemşireye altı ay denetimli serbestlik verilirken karara bir haftaya kadar itiraz edilebileceği belirtildi.

DÜNYA
03 Aralık 2022 - 11:03
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Dünya basını aşı karşıtı hemşireyi konuşuyor! Binlerce hastaya Covid-19 aşısı yerine tuzlu suyu enjekte etti, serbestçe dolaşıyor..


Almanya'da 5 Mart - Nisan 2021 tarihleri ​​arasında 39 yaşındaki hemşire Antje T., çoğunlukla hastane personeli, eğitimciler ve 70 yaş üstü doktorlardan oluşan 8 bin 600 hastaya BioNTech-Pfizer aşısı yapmak yerine onlara tuzlu su solüsyonu enjekte etti. Başka bir hemşire hemşirenin bu davranışını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olay açığa çıktıktan sonra hemşire Antje T. önce açığa alındı daha sonra da tutuklandı.

ÖNCEDEN TASARLANMIŞ 15 SUÇTAN YARGILANDI

Binlerce hastaya Covid-19 aşısı yerine tuzlu suyu enjekte etti

Antje T., 2022'deki bir duruşmada önceden tasarlanmış 15 suçtan yargılandı ve bunlardan dokuzu delil yetersizliğinden düştü. Kişilere koronavirüs aşısı yapmak yerine onlara tuzlu su enjekte eden hemşire mahkeme tarafından 6 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Kamuoyu bu karara sert tepki gösterdi ve davanın yeniden görülmesi çağrısında bulundu.



Mahkeme sözcüsü Torben Toel, savcıların altı şırınganın salinle değiştirildiğine dair kanıt bulduğunu, ancak kaç tane daha verildiğinin belirsiz olduğunu ve bunun davaya suç olarak dosyaya dahil olarak eklenemeyeceğini söyledi.

Bu arada bir hemşirenin sosyal medya hesabından aşıya karşı yaptığı paylaşımda bulunduğu ortaya çıkarken, karara bir hafta içinde itiraz edilebilir denildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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