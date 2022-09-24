DÜNYA
24 Eylül 2022 - 01:10

Dünya basını o iri bebeği konuşuyor! Neredeyse 2 yaşında çocuk gibi, görenler şaşkın!

Arabistan'da dünyaya gelen bir bebek, dünyanın en iri bebeği olarak tanımlandı ve hem ulusal hem de uluslararası medyanın ilgisini çekti. Yaklaşık iki yaşında bir bebek büyüklüğünde olan bebeğin, annesinin rahatsızlığı nedeniyle fazla gelişim gösterdiği söylendi.

DÜNYA
24 Eylül 2022 - 01:10
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Dünya basını o iri bebeği konuşuyor! Neredeyse 2 yaşında çocuk gibi, görenler şaşkın!


Suudi Arabistan'da doğduğu iddia edilen bir bebek sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin daha önce yayınlandığı iddia edildi ancak bebekle ilgili bilgiler oldukça ilgi çekici bulundu. Gazeteciler, dünyanın en büyük bebeğinin doğmak üzere olduğunu duyunca hastaneye akın ederken bebeğin fotoğrafını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Dünya basını o iri bebeği konuşuyor

Neredeyse 2 yaşında çocuk gibi, görenler şaşkın!



Bebeğin kilosunun ve boyunun 2 yaşındaki bir çocukla neredeyse aynı olduğu bilgisi herkesi şaşırttı.

Bebekle ilgili durumlar tıbbi literatürde nadir durumlarda olsa, bir bebeğin büyümesini hızlandıran tıbbi bir durum olabileceği şeklinde tanımlanıyor. Fetal makrozomi (iri bebek) adı verilen bu durumun genetik faktörler haricinde annenin obezitesinden ya da diyabeti gibi koşullarından kaynaklanabileceğini belirten uzmanlar bu tarz durumlarda bebeğin sezeryan doğum ile dünyaya getirildikten sonra nedenlerinin araştırıldığını aktardılar.

Dünya basını o iri bebeği konuşuyor

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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