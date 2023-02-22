Dünya baştan doğuyor! Gizli işaretler ilk kez görüldü: Görenin aklı başından gidiyor













DÜNYANIN İÇ ÇEKİRDEĞİNİN GİZEMİNİ ÇÖZÜLÜYOR

İnsanlar her gün kalkıp işe ya da okula gidiyor. Yürüdüğümüz zemin herkese çok doğal ve olması gerektiği gibi görünüyor. Ancak her zaman anlamadığımız veya üzerine düşünmediğimiz bir gerçek var. Dünya boşlukta hareket eder ve gezegenimiz tıpkı bir kitabın sayfaları gibi katmanlardan oluşur. Yeni araştırmalar, bildiğimiz katman sayısını değiştirebilir.Araştırma, Dünya'nın geçmişinin derinliklerinde az bilinen olayları ortaya çıkarıyor. Modern araştırmalar, Dünya'nın iç çekirdeğinde daha da fazla iç çekirdek olduğunu gösteriyor. Yeni bir çalışma bunun ilk işaretlerini ortaya koyuyor.Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden jeofizikçi Joanne Stephenson şöyle dedi: “Geleneksel olarak bize Dünya'nın dört ana katmanı olduğu öğretildi: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek.” Kabuğun altında ne olduğuna dair bilgimiz, çoğunlukla volkanların açığa çıkardığı şeylerden ve sismik dalgaların fısıltılarından oluşur. Bilim adamları, bu dolaylı gözlemlere dayanarak, kavurucu sıcak iç çekirdeğin, 5.000 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda Dünya'nın toplam hacminin yalnızca yüzde birini oluşturduğunu hesapladılar. Ancak birkaç yıl önce Stephenson ve meslektaşları, Dünya'nın iç çekirdeğinin aslında iki farklı katmana sahip olabileceğine dair kanıtlar buldular. Ekip, iç çekirdeğin binlerce modelini taramak için algoritmayı kullandı ve sismik dalgaların Dünya'da ne kadar sürede seyahat ettiğine dair onlarca yıllık verileri karşılaştırdı. Hardware News'e göre; Bazı modeller, iç çekirdeğin farklı katmanlara sahip olduğunu öne sürdü. Donanimhaber'in aktardığı haberde: Bu farklılık, iç çekirdekteki maddesel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Stephenson, bu yeni katmanı tanımlamanın zor olmasına rağmen, özelliklerinin Dünya tarihinde bilinmeyen, dramatik bir olayı gösterebileceğine inanıyor. Stephenson, "Demirin yapısındaki bir değişikliği gösterebilecek kanıtlar bulduk, bu da Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının olduğunu gösteriyor. Bu büyük olayın detayları hâlâ biraz muamma ama konu Dünya'nın iç çekirdeğine ilişkin bilgimize geldiğinde yapbozun bir parçasını daha ekledik." İfadelerine yer verdi. Dünyanın merkezinde neler olduğu konusunda hâlâ yeterince bilgi sahibi değiliz. Veri eksikliği araştırmanın kapsamını kısıtlamaktadır. Gelecekteki araştırmalar bu bilgi boşluklarından bazılarını doldurabilir. Gelecekteki araştırmalar bize Dünya tarihinin erken dönemlerinde yazılmış daha eski hikayelere değinebilir.