Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen şampiyonadan Ceylin Han Çinkitaş’ın ikincilik ile döndüğü belirtildi. 14 yaşındaki genç sporcu gençler 1 kategorinde gümüş madalya ile ikinciliği elde etti.
SPOR
04 Kasım 2022 - 11:57
Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş gümüş madalyanın sahibi oldu
Avusturya'da yapılan Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilikle dönen Ceylin Han Çinkitaş, gümüş madalya ile göğsümüzü kabarttı.
SPOR
04 Kasım 2022 - 11:57
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