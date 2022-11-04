SPOR
04 Kasım 2022 - 11:57

Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş gümüş madalyanın sahibi oldu

Avusturya'da yapılan Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilikle dönen Ceylin Han Çinkitaş, gümüş madalya ile göğsümüzü kabarttı.

SPOR
04 Kasım 2022 - 11:57
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Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş gümüş madalyanın sahibi oldu


Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen şampiyonadan Ceylin Han Çinkitaş’ın ikincilik ile döndüğü belirtildi. 14 yaşındaki genç sporcu gençler 1 kategorinde gümüş madalya ile ikinciliği elde etti.

İKİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEDİ.

Küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Ceylin Han Çinkitaş, Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenen etkinlikte gümüş madalya kazandı. İkincilikle ülkemize dönen Çinkitaş için için babasından açıklama geldi. Federasyon başkanı Tolga Han Çinkitaş'ın kızı olan Ceylin, "breaking"de elde ettiği başarıyla Olimpiyatlar için umutları artırdı. 2024 yılında Paris’te düzenlenecek olan Olimpiyatlar için umutlar artıyor.



Ceylin Çingitaş İkinci Oldu

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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