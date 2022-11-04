Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş gümüş madalyanın sahibi oldu







İKİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEDİ.







Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen şampiyonadan Ceylin Han Çinkitaş’ın ikincilik ile döndüğü belirtildi. 14 yaşındaki genç sporcu gençler 1 kategorinde gümüş madalya ile ikinciliği elde etti.Küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Ceylin Han Çinkitaş, Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenen etkinlikte gümüş madalya kazandı. İkincilikle ülkemize dönen Çinkitaş için için babasından açıklama geldi. Federasyon başkanı Tolga Han Çinkitaş'ın kızı olan Ceylin, "breaking"de elde ettiği başarıyla Olimpiyatlar için umutları artırdı. 2024 yılında Paris’te düzenlenecek olan Olimpiyatlar için umutlar artıyor.