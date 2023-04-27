DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:40

Dünya'dan uzaya bir ses "İrigoyenden misiniz?"

Dünyadan kilometrelerce uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ancak bilim kurgu filmlerini filmlerinde yaşanacak bir durum meydana geldi.

DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:40
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Dünya'dan uzaya bir ses


   Bir taksi şoförünün "İrigoyen'den 150 mi dediniz?" sesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yankılandı. Uzay yürüyüşü yapan Rus kozmonotlar sesi duyduklarında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Rus kozmonotlar, 7 saat 55 dakika süren uzay yürüyüşü sırasında Arjantin’in üzerinden geçtikleri sırada hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya geldi.

Uzay



    Kozmonotlar, Arjantin'deki bir taksi şoförünün telsiz konuşmalarını uzaydan duydular. Arjantinli şoförün "İrigoyen'den 150 mi dediniz?" dediği duyuldu. Bu ses hem yeryüzünde hem de uzayda büyük bir kafa karışıklığına neden oldu.

Uzay

    Uzmanlar, taksi şoförünün Nasa'ya atanmış bir frekans kullandığını ve sinyallerin yanlış ayarlama nedeniyle aynı frekanstaki kozmonotlara ulaştığını düşünüyor.

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