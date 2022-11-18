Dünya devi Arda'nın peşinde!













Fenerbahçe'yi ikna etmek istiyorlar

Tottenham Hotspur, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile yakından ilgileniyor ve oyuncuyu devre arasında Londra'ya getirmek istiyor. İngiltere basınının iddiasına göre Tottenham, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'i yakından takip ediyor ve devre arasında onun için bir hamle yapmayı planlıyor.17 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'deki performansı ve A milli takıma çağrılmasıyla dünya çapında büyük yankı uyandırmış ve birçok büyük kulübü peşine takmıştı.Teknik direktör Antonio Conte kadrosundan tam olarak memnun olmadığı için Tottenham Ocak ayında bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu değişim planında ise Arda Güler önemli bir tercih olarak göze çarptığı konuşulanlar arasında. Spurs, Bryan Gil, Ryan Sessegnon ve Dejan Kulusevski gibi isimlerden oluşan hücum hattına katılması için Güler'i belirledi.Bu transfer için Fenerbahçe cephesini ikna etmek zor olacak gibi dursa da Tottenham'ın Arda için ayırdığı 18 milyon Euro'luk bütçenin ikna için etkili olacağı konuşuluyor. Ayrıca Paris Saint-Germain ve Napoli de Arda'yı yakından takip ettiği ve nabız yoklamaya hazırlandığı öğrenildi.