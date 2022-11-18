SPOR
18 Kasım 2022 - 10:19

Dünya devi Arda'nın peşinde!

ottenham Hotspur, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile yakından ilgileniyor ve oyuncuyu devre arasında Londra'ya getirmek istiyor. İngiltere basınının iddiasına göre Tottenham, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'i yakından takip ediyor ve devre arasında onun için bir hamle yapmayı planlıyor.

SPOR
18 Kasım 2022 - 10:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dünya devi Arda'nın peşinde!


Tottenham Hotspur, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile yakından ilgileniyor ve oyuncuyu devre arasında Londra'ya getirmek istiyor.

İngiltere basınının iddiasına göre  Tottenham, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'i yakından takip ediyor ve devre arasında onun için bir hamle yapmayı planlıyor. 



17 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'deki performansı ve A milli takıma çağrılmasıyla dünya çapında büyük yankı uyandırmış ve birçok büyük kulübü peşine takmıştı.

Teknik direktör Antonio Conte kadrosundan tam olarak memnun olmadığı için Tottenham Ocak ayında bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu değişim planında ise Arda Güler önemli bir tercih olarak göze çarptığı konuşulanlar arasında. Spurs, Bryan Gil, Ryan Sessegnon ve Dejan Kulusevski gibi isimlerden oluşan hücum hattına katılması için Güler'i belirledi.

ardanın talibi artıyor

Fenerbahçe'yi ikna etmek istiyorlar

Bu transfer için Fenerbahçe cephesini ikna etmek zor olacak gibi dursa da Tottenham'ın Arda için ayırdığı 18 milyon Euro'luk bütçenin ikna için etkili olacağı konuşuluyor.

Ayrıca Paris Saint-Germain ve Napoli de Arda'yı yakından takip ettiği ve nabız yoklamaya hazırlandığı öğrenildi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Onunla bir sorunum yok!
Onunla bir sorunum yok!
Kartal'dan stopere sambacı takviyesi
Kartal'dan stopere sambacı takviyesi
İngilizler onun peşinde
İngilizler onun peşinde
Dünya Kupası C Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası C Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Son Haberler
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek...
Milyonlarca gayrimenkul sahibi dikkat! İkinci taksit ödemesi yaklaşıyor: Ödeme yapmayana ceza kesilecek!
Milyonlarca gayrimenkul sahibi dikkat! İkinci taksit ödemesi yaklaşıyor:...
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Japon yetkililer: Kore füzeleri ABD'yi vurabilir!
Japon yetkililer: Kore füzeleri ABD'yi vurabilir!
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Cihan Kolivar için tahliye kararı verildi!
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Cihan Kolivar için tahliye kararı...
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı...
Onunla bir sorunum yok!
Onunla bir sorunum yok!
Kartal'dan stopere sambacı takviyesi
Kartal'dan stopere sambacı takviyesi
İngilizler onun peşinde
İngilizler onun peşinde
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kepek sorunu olanların evde kolayca hazırlayabileceği kepek ilaçları!
Kepek sorunu olanların evde kolayca hazırlayabileceği kepek ilaçları!