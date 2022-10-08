SPOR
08 Ekim 2022 - 11:24

Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açtı!

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla taraftarları ayakta tutan Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcuları, büyük takımların transfer listelerine girmeyi başardı. Dünya devleri Atletico Madrid, sarı-lacivertli formasıyla güzel işler yapan yıldın isme kesenin ağzını açtı.

SPOR
08 Ekim 2022 - 11:24
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Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açtı!


Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde rüzgarı geride bırakan Fenerbahçe, iyi gidişatıyla yoluna devam ediyor. Süper Ligin 8. hafta maçlarında Beşiktaş'ın sahasına konuk olan sarı lacivertli takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Grup maçında AEK Larnaca'yı konuk olarak ağırlayan Jorge Jesus öğrencileri, taraftarların önünde 2-0 kazanarak gruplarında liderliğe yükseldi.



Miguel Crespo

YILDIZ İSME İSPANYA'DAN TEKLİF

Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'den takıma aldığı Miguel Crespo, mükemmel futboluyla Avrupa devlerini arkasında turmayı başardı. Sezon başında da teklif alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu en çok Atletico Madrid ile ilgileniyor.

Miguel Crespo

Atletico Madrid, 10 milyon avroluk teklifi yeniledi ve yaklaşan satıştan yüzde 20 payı güncelledikleri söyleniyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Crespo'nun kapılarını 13 milyon Euro'ya açacağı haberleri de var.

Miguel Crespo

Atletico Madrid'in yanı sıra Sevilla ve Sporting Lizbon kulüplerinin de Crespo için devreye girdiği konuşulurken Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Pazar akşamı Fatih Karağmluk ile oynayacağı karşılaşmada üç kulübün de temsilci göndereceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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