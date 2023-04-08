YAŞAM
08 Nisan 2023 - 15:45

Dünya devi Honda'dan flaş karar! 500 bin aracını toplamaya başladı: Bu hata sizin aracınızda da olabilir!

Honda 500 bin aracını güvenlik sorunu nedeniyle toplatma kararı aldı. Dünyanın en meşhur benzersiz markalarından biri olan Honda'dan 500 bin aracını toplama kararı çıktı. Karar sebebinde ise o güvenlik açığı gösterildi. Yaklaşık 564.000 CR-V spor arazi aracı geri toplayan Honda, sebep olarak paslanma sorunu örnek gösterdi. Sürece ilişkin diğer ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
08 Nisan 2023 - 15:45
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Dünya devi Honda'dan flaş karar! 500 bin aracını toplamaya başladı: Bu hata sizin aracınızda da olabilir!


Dünya devi Honda'dan flaş karar! 500 bin aracını toplamaya başladı: Bu hata sizin aracınızda da olabilir! Honda'dan 500 bin aracını toplama kararı geldi. Neden olarak da yollardaki tuzlanma ve paslanma gösterildi. İşte detaylar...

Honda

HONDA'DAN 500 BİN ARACI TOPLATMA KARARI



Honda 500 bin aracını güvenlik sorunu nedeniyle toplatma kararı aldı. Dünyanın en meşhur benzersiz markalarından biri olan Honda'dan 500 bin aracını toplama kararı çıktı. Karar sebebinde ise o güvenlik açığı gösterildi. Yaklaşık 564.000 CR-V spor arazi aracı geri toplayan Honda, sebep olarak paslanma sorunu örnek gösterdi. Sürece ilişkin diğer ayrıntılar haberimizde...

honda

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresince yayınlanan belgeler ile birlikte, 2007 ve 2011 yıllarında üretimi yapılmış olan CR-V'lerde korozyona sebep olarak potansiyel tehlikelerin arka kolun ayrılmasına sebep olabileceğini açıkladı. Bu durumun ciddi sorunlara neden olabileceği belirtilen açıklamada, güvenlik zafiyetinden de bahsedildi. 

NHTSA, toplatılan CR-V'lerin "ABD’de yolu korumak için buz çözücü tuzun kullanıldığı eyaletlerde" bu tarz arabaların sıklıkla satıldığı ve kullanıldığı belirtildi. Bayiler SUV'lar incelenecek ve gerektiğinde de bir destek takılarak arka bölümün onarılması hedefleniyor. Honda aracı eğer risk oluşturuyorsa, müşteriler mektup ile bu bilgilendirmeyi markaya yapacak. Honda'dan o araçları sahiplerinden satın alacak. 

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İpek Kaba
İpek Kaba
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