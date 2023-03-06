Dünya devi Nissan'dan şok karar! Araç fiyatları bu yolla düşecek: Yeni fiyat listesi yayınlandı







NİSSAN HERKESİ ŞAŞIRTTI







Deprem felaketi sonrasında yardımlarını yapan kurumlar aldıkları kararları vatandaşla paylaşmaya devam ediyor. Peki Nissan deprem bölgesi ile ilgili hangi kararları aldı? Herkesi şaşırtan o kararlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Büyük otomobil markası Nissan deprem bölgesin için yeni bir kampanya başlattı. Nissan deprem bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için gıda, giysi gibi yardım malzemeleri için seferberlik başlatmış ve yardımlarını göndermişti.Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin zor durumda olduğunu, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunabilmek için yapılacak her türlü yardım için destek olmayı, Nissan markasının depremden etkilenen vatandaşlar için her türlü sorumluluğu alacağını belirtti. Birçok kurum, kuruluş, grup ve bireysel insanlar deprem bölgesinin yaralarını sarmak için seferberlik başlatırken Nissan herkesi şaşırtan örnek bir karar verdi. Nissan tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesine yardım edecek insanların alacakları araç fiyatları düşecek. Yapılan açıklamaya göre deprem bölgesine gönderilen miktarlar araç almak isteyen vatandaşlar için indirim olarak uygulanacak.