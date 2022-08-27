SPOR
27 Ağustos 2022 - 14:58

Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler günü olarak kabul edilir?

Sarı lacivertli takım olan Fenerbahçe'nin her sene kutlandığı 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' için araştırmalar başladı. Fenerbahçeliler için önemi büyük olan bugünün ne zaman olduğu merak konusu oldu. Dünya Fenerbahçeliler günü ne zaman? İşte detaylar...

SPOR
27 Ağustos 2022 - 14:58
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Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler günü olarak kabul edilir?


Fenerbahçeliler her sene kendilerine ayırdıkları bir gün de kutlamalar yaparak o günün adını Dünya Fenerbahçeliler olarak belirledi. Bunun üzerine bugünün nasıl ortaya çıktığı ve net tarihi araştırılırken meraklar giderilmeye başladı. İşte, Düny Fenerbahçeliler gününe dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Dünya Fenerbahçeliler günü ne zaman?

Her sene 19 Temmuz'da kutlanan bugün 2002 yılından bu zamana kadar devam etmektedir. Fenerbahçeliler tarafından kutlanan bugünde kuruluş yılı 1907 olduğundan tarihler 19 Temmuz olarak belirlendi. Fenerbahçe kulübünün her sene önem vererek kutladığı bugün de sarı lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" ifadesi kullanılarak bugünün önemi bir kere daha vurgulandı.



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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