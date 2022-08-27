Fenerbahçeliler her sene kendilerine ayırdıkları bir gün de kutlamalar yaparak o günün adını Dünya Fenerbahçeliler olarak belirledi. Bunun üzerine bugünün nasıl ortaya çıktığı ve net tarihi araştırılırken meraklar giderilmeye başladı. İşte, Düny Fenerbahçeliler gününe dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır
SPOR
27 Ağustos 2022 - 14:58
Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler günü olarak kabul edilir?
Sarı lacivertli takım olan Fenerbahçe'nin her sene kutlandığı 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' için araştırmalar başladı. Fenerbahçeliler için önemi büyük olan bugünün ne zaman olduğu merak konusu oldu. Dünya Fenerbahçeliler günü ne zaman? İşte detaylar...
SPOR
27 Ağustos 2022 - 14:58
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