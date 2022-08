Dünya Fenerbahçeliler günü ne zamandır? Hangi gün Fenerbahçeliler günü olarak kabul edilir?

Dünya Fenerbahçeliler günü ne zaman?







Fenerbahçeliler her sene kendilerine ayırdıkları bir gün de kutlamalar yaparak o günün adını Dünya Fenerbahçeliler olarak belirledi. Bunun üzerine bugünün nasıl ortaya çıktığı ve net tarihi araştırılırken meraklar giderilmeye başladı. İşte, Düny Fenerbahçeliler gününe dair merak edilenler haberimizde yer almaktadırHer sene 19 Temmuz'da kutlanan bugün 2002 yılından bu zamana kadar devam etmektedir. Fenerbahçeliler tarafından kutlanan bugünde kuruluş yılı 1907 olduğundan tarihler 19 Temmuz olarak belirlendi. Fenerbahçe kulübünün her sene önem vererek kutladığı bugün de sarı lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" ifadesi kullanılarak bugünün önemi bir kere daha vurgulandı.