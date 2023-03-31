Dünya, güneş fırtınasına karşı hazırlandı: İnternet ve elektrik kesintilerine dikkat!







ARKA ARKAYA DİZİLEN 20-30 DÜNYA’YA EŞDEĞERDE..







KORONAL DELİK NEDİR?

Güneş rüzgarının, Güneş'in yüzeyinde oluşan koronal delikler adı verilen uzaydan gelen gaz halindeki madde akışlarıyla Dünya'ya ulaşması bekleniyor. Dünya'ya doğru hareket eden güneş rüzgarının zayıflayacağı tahminlerinden bulunuluyor. Güneş rüzgarı uydulara zarar verme ihtimali değerlendiriliyor ve Dünya'ya ulaştığında kutup ışıklarına neden olabileceği ifade ediliyor. Bilim adamları, bazı bölgelerde kuzey ışıklarına (kuzey ışıkları) neden olabileceğini söylüyor.NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi görevlisi Alex Young'a atıfta bulunan bir Business Insider rapor içeriğinde Cuma günü Dünya'yı vuran güneş fırtınasını tetikleyebilecek koronal deliğin yaklaşık olarak 300.000 ila 400.000 KM çapında olduğu beliritliyor. Bu boyutun da arka arkaya dizilmiş 20-30 dünyaya eş değer olarak tanımlanıyor.Koronal delikler, güneş tacının, çevreleyen plazmadan daha soğuk, aynı zamanda da daha az yoğun bölgeler oldukları için daha koyu görünen, Güneş'in aşırı ultraviyole ve yumuşak X-ışını görüntülerinde görülebilen karanlık bölgeleridir.NOAA'ya göre koronal delikler, güneş rüzgarının uzaya kaçmasını kolaylaştıran ve hızlı güneş rüzgarının akışına neden olan açık monopolar manyetik alanlardır.