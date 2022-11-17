Dünya Kupası A Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022







DÜNYA KUPASI MAÇ TARİHLERİ







A GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR ?

MAÇ TARİHLERİ

Dünya kupası her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla bekleniyor. Sonunda maç tarihleri belli oldu. 2022 Dünya kupası 20 Kasım tarihinde başlayacak. İlk maç ise Katar ve Ekvador arasında olacak. A grubu için hangi takımlar seçildiği de açıklandı.Katar Dünya kupası grup kuralları çekimleri tamamlandı. Bunun ardından ise maçların hangi tarihte oynanacağı belirlenerek açıklama yapıldı.Belirlenen maç tarihleri ise 21 Kasım 18 Aralık tarihi arasında olacak. Yapılacak olan ilk maç ise Katar ve Ekvador arasında olacak. Grup etaplarının tamamlanmasının ardından ise 3 4 5 ve 6 Aralık tarihleri arasında son 16 tur oynanması planlanmakta. Çeyrek final tarihleri de belirlendi. Belirlenen tarih ise 9 ve 10 aralık olarak ilan edildi. Çeyrek finalin ardından ise yarı final yapılacak. Yarı final yapılacak müsabaka tarihleri ise 13-14 Aralık olarak belirlendi. Çeyrek final ve yarı finalin ardından ise final yapılacak. Belirlenen final tarihi ise 18 Aralık Pazar günü olacak.2022 Dünya kupası a grubu belirlendi. Belirlenen a grubu içerisindeki takımlar ise şöyle; Ekvator, Senegal, Hollanda.2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tarihleri belirlendi. Belirlen maç tarihlerinin ise tamamı şöyle;20 Kasım Pazar 19.00: Katar - Ekvador (A Grubu) 21 Kasım Pazartesi 19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu) 25 Kasım Cuma 16.00: Katar - Senegal (A Grubu) 19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu) 29 Kasım Salı 18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu) 18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)