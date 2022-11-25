Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı ünlü oyuncuya tepkiler git gide artıyor







FUTBOLSEVERLERİN TEPKİSİ ARTIYOR

"KÖLE İŞÇİLER"







"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

2022 Dünya Kupası gösterişli bir törenle Katar'da başladı. Görsel şovlarla desteklenen açılış töreninde, Amerikalı oyuncu Morgan Freeman'ın sahnedeki anları olay yarattı.Açılış töreni için Dünya Kupası'nın elçisi Ghanim Al-Muftah'la sahneye gelen Amerikalı yıldız Morgan Freeman'a bazı futbolseverler tepki gösterdi. Katar'ın FİFA'ya para vererek turnuvayı düzenlediğini savunan kesimler, "Kirli" olarak gördükleri Dünya Kupası açılış töreninde Freeman'ın sahneye çıkmasına da köpürdü.Sosyal medyadaki bir hesapta yapılan, "Morgan Freeman'ı kara para, rüşvet ve 'köle işçiler' üzerine bina edilmiş bir Dünya Kupası'nın açılış seremonisinde görmek, hayatın bize attığı en büyük kazıklardan ve tarihin en hüzünlü şakalarından biri." paylaşım kısa sürede oldukça fazla beğeni aldı.Morgan Freeman ise açılış törenindeki konuşması esnasında, Bizi birleştiren şey, ayırandan daha büyüktür. Biz büyük bir kabileyiz ve dünya bizim çadırımız. Birlikte herkesi bir olmaya çağırabiliriz. Bu tüm dünyaya bir çağrıdır. Futbol insanları ve ulusları bir araya getirir. Ortak bir umut ve saygı bağı vardır. Futbol dünyayı genişletir, ulusları bu değerli oyuna olan sevgilerinde birleştirir. Ulusları bir araya getiren, toplulukları da bir araya getirir. Hepimizin bir futbol geçmişi var, Katar'ın da öyle." sözlerine yer verdi.