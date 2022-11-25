Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı ünlü oyuncuya tepkiler git gide artıyor

2022 Dünya Kupası gösterişli bir törenle Katar'da başladı. Görsel şovlarla desteklenen açılış töreninde, Amerikalı oyuncu Morgan Freeman'ın sahnedeki anları olay yarattı.
FUTBOLSEVERLERİN TEPKİSİ ARTIYORAçılış töreni için Dünya Kupası'nın elçisi Ghanim Al-Muftah'la sahneye gelen Amerikalı yıldız Morgan Freeman'a bazı futbolseverler tepki gösterdi. Katar'ın FİFA'ya para vererek turnuvayı düzenlediğini savunan kesimler, "Kirli" olarak gördükleri Dünya Kupası açılış töreninde Freeman'ın sahneye çıkmasına da köpürdü.
"KÖLE İŞÇİLER"
Sosyal medyadaki bir hesapta yapılan, "Morgan Freeman'ı kara para, rüşvet ve 'köle işçiler' üzerine bina edilmiş bir Dünya Kupası'nın açılış seremonisinde görmek, hayatın bize attığı en büyük kazıklardan ve tarihin en hüzünlü şakalarından biri." paylaşım kısa sürede oldukça fazla beğeni aldı.