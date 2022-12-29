SPOR
29 Aralık 2022 - 21:47

Dünya Kupası arasının ardından Premier Lig'de mücadele tekrardan başladı. Haftanın sonuçları ve öne çıkanları

Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta önce ara verilen Premier Lig, tekrardan start alıyor. 13 Kasım'da oynanan Fulham-Manchester United maçı sonrası lige ara verilmiş ve oyuncular, milli takım kamplarına katılmıştı. Ligdeki heyecan pazartesi oynanan maçlarla tekrardan başladı.

SPOR
29 Aralık 2022 - 21:47
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Dünya Kupası arasının ardından Premier Lig'de mücadele tekrardan başladı. Haftanın sonuçları ve öne çıkanları


Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta önce ara verilen Premier Lig, tekrardan start alıyor. 13 Kasım'da oynanan Fulham-Manchester United maçı sonrası lige ara verilmiş ve oyuncular, milli takım kamplarına katılmıştı. Ligdeki heyecan pazartesi oynanan maçlarla tekrardan başladı.

17. Haftanın Sonuçları:

Brentford 2 - 2 Tottenham Spurs



Crystal Palace 0 - 3 Fulham

Everton 1 - 2 Wolverhampton

Leicester City 0 - 3 Newcastle United

Southampton 1 - 3 Brighton

Aston Villa 1 - 3 Liverpool

Arsenal 3 - 1 West Ham

Chelsea 2 - 0 Bournemouth

Manchester United 3 - 0 Nottingham Forest

Leeds United 1 - 3 Manchester City

Onur konuğu Arsene Wenger, 2018'den sonra ilk kez Emirates'te yerini aldı.

Lİder Arsenal'a güzel bir motivasyon desteği de eski dostundan geldi. Tribünde yerini alan Arsene Wenger, yüksek ihtimal gururlu bir baba gibi Arsenal'ı izlemiştir. Öyle ki efsane isim, ayrıldığı 2018 yılından bu yana ilk kez Emirates'e adım attı. Wenger'in eski öğrencisi Mikel Arteta da eski hocasını unutmadı. Arteta, "Onun varlığı ile bu kulübün varlığı arasında bir sevgi bağı var. Umarım bugün burada geride bıraktıklarına dair bir şeyler hissediyordur zira buradaki herkes için büyük anlam ifade ediyor" şeklinde konuştu.

Premier Lig tarihinde ilk 10 hafta 9 galibiyet alan beş takımdan dördü sezon sonunda ipi göğüsledi. Bir tek 1995-1996 sezonunda Newcastle United şampiyon olamamıştı.

Arsenal'ın önünde de uzun ve güzel bir yol var. Belki de bir başarı hikâyesinin ilk satırları bu sezon yazılıyor. Karşılarında bir anomali var ancak insan "Neden olmasın" demeden de edemiyor... Onları bu sezon en güzel tanımlayan şarkı sözünü ise yıllar önce Tolga Akdoğan yazmış. "Ne eksik, ne tamız. Bu bizim zamanımız..."

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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