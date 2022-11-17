Dünya Kupası B Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022







DÜNYA KUPASI MAÇ TARİHLERİ







B GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR ?

DÜNYA KUPASINA TRANSFER OLAN İSİMLER KİMLER?

DÜNYA KUPASI MAÇ SAATLERİ

Dünya kupası her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla bekleniyor. Sonunda maç tarihleri belli oldu. 2022 Dünya kupası 20 Kasım tarihinde başlayacak. İlk maç ise Katar ve Ekvador arasında olacak. B grubu için hangi takımlar seçildiği de açıklandı.Katar Dünya kupası grup kuralları çekimleri tamamlandı. Bunun ardından ise maçların hangi tarihte oynanacağı belirlenerek açıklama yapıldı.Belirlenen maç tarihleri ise 21 Kasım 18 Aralık tarihi arasında olacak. Yapılacak olan ilk maç ise Katar ve Ekvador arasında olacak. Grup etaplarının tamamlanmasının ardından ise 3 4 5 ve 6 Aralık tarihleri arasında son 16 tur oynanması planlanmakta. Çeyrek final tarihleri de belirlendi. Belirlenen tarih ise 9 ve 10 aralık olarak ilan edildi. Çeyrek finalin ardından ise yarı final yapılacak. Yarı final yapılacak müsabaka tarihleri ise 13-14 Aralık olarak belirlendi. Çeyrek final ve yarı finalin ardından ise final yapılacak. Belirlenen final tarihi ise 18 Aralık Pazar günü olacak. Final günü milyarlar ekranlarda heyecanla şampiyonu bekleyecek.2022 Dünya kupası b grubu da belirlendi. Belirlenen b grubu içerisindeki takımlar ise şöyle; İngiltere, İran, ABD ve GallerBu sene Galatasaray Katar'a beş futbolcu gönderdi. Türkiye'de forma giyen 19 futbolcu bu yıl Dünya Kupası'nda yer alacak. Süper Lig'den Dünya Kupasına giden diğer isimler ise şöyle; Uruguay: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray), Maxi Gomez (Trabzonspor), Hollanda: Wout Weghorst (Beşiktaş). İsviçre: Haris Seferovic (Galatasaray). Kamerun: Georges-Kevin Nkoudou (Beşiktaş). Fas: Romain Saiss (Beşiktaş). Belçika: Dries Mertens (Galatasaray), Michy Batshuayi (Fenerbahçe). ABD: Haji Wright (Antalyaspor). Senegal: Famara Diedhiou (Alanyaspor). Kosta Rika: Francisco Calvo (Konyaspor). Kanada: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Samuel Adekugbe (Hatayspor). Danimarka: Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray). İran: Majid Hosseini, Ali Karimi (Kayserispor). Ekvador: Enner Valencia (Fenerbahçe).Bilindiği üzere Dünya kupası'nda belirlenen eşleşmeler ile maçlara çıkılmaktadır. Bu zamana kadar karşı karşıya gelen milli takımlarda rastlantısal olarak denk gelişler olmuştur. En çok beraber maça çıkan milli takımlar ise şöyledir; Brezilya İsveç 7 kez karşılaşma yaşadı. Bu maçlardan 5'ini Brezilya kazandı. Diğer iki maç ise berabere bitti. Bu maçlar içerisinde Brezilya toplam olarak 21 gol attı. Kalesine ise 8 gol isabet etti. İki takımın oynadığı maçların sonuçları ise şöyle sıralanabilir; 1938 Brezilya-İsveç 4-2 1950 Brezilya-İsveç 7-1 1958 Brezilya-İsveç 5-2 1978 Brezilya-İsveç 1-1 1990 Brezilya-İsveç 2-1 1994 Brezilya-İsveç 1-1 1994 Brezilya-İsveç 1-0 Almanya Arjantin 7 kez karşılaşma Almanya Yugoslavya Sırbistan 7 kez karşılaşma yaşayarak en çok karşılaşmaya çıkan takımlardan oldular.