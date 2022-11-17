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17 Kasım 2022 - 23:45

Dünya Kupası C Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022

Dünya Kupası heyecanı futbol severler için başlıyor. Peki Dünya Kupası takımları belli oldu mu? Kimler ne zaman mücadele edecek? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
17 Kasım 2022 - 23:45
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Dünya Kupası C Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022


2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kalmasıyla insanlar fikstürleri internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Hangi takımlar karşılıklı mücadele edecek? 2022 Dünya Kupası ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan bulunuyor.

POLONYA



Polonya Fifa Dünya Kupası'na 9. kez katılıyor. C Grubu içinde olan Polonya Milli Takım'ı Ocak ayından itibaren eski Polonya kalecisi Czeslaw Michniewicz çalıştırıyor. Avrupa elemeleri boyunca milli takım İngiltere, San Marino, Arnavutluk, Andorra ve Macaristan ila mücadele ederek üst basamağa geçmeye hak kazandı. Polonya eleme maçları boyunca toplamda 30 kere gol attı ve 11 tane gol yedi. Polonya eleme maçları boyunca şu sonuçları aldı;

Macaristan-Polonya: 3-3

Polonya-Andorra: 3-0

İngiltere-Polonya: 2-1

Polonya-Arnavutluk: 4-1

San Marino-Polonya: 1-7

Polonya-İngiltere: 1-1

Polonya-San Marino: 5-0

Arnavutluk-Polonya: 0-1

Andorra-Polonya: 1-4

Polonya-Macaristan: 1-2

Eski teknik direktör Paulo Sousa Flamengo'ya gittikten sonra yeni teknik direktör Michniewicz 8 maçta görev almış oldu. Yeni teknik direktör 2 beraberlik ve 3 yenilgi tattı. Son üç dünya kupası karşılaşmalarında gruptan çıkmayı başaramayan Polonya 34 maçtan 16'sını kazandı ve 13'ünü kaybetti. Toplamda 46 gol attı ve 45 gol yemiş oldu. Polonya Dünya Kupası'nda şu kademelere kadar gelebildi;

Dünya Kupası C Grubu Takımları

1938 - İlk tur

1974 - Üçüncülük

1978 - İkinci tur

1982 - Üçüncülük

1986 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

ARJANTİN

Arjantin'in C grubu maç takvimi şu şekilde belli oldu;

22 Kasım (TSİ 13.00): Meksika-Polonya

26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan

30 Kasım (TSİ 22.00): Polonya-Arjantin

MEKSİKA

Meksika C grubunda ilk ikiye girmek için mücadele edecek olan Meksika Milli Takım'ını 2019 senesinden itibaren Gerardo Martino çalıştırıyor. Eleme maçlarında güzel bir performans sergileyen milli takım bu zamana kadar katıldığı kupa maçlarında 8. kez finale gitmeye hak kazanmış oldu. Meksika'nın eleme maçlarında aldığı sonuçlar şu şekilde;

Meksika-Jamaika: 2-1

Kosta Rika-Meksika: 0-1

Panama-Meksika: 1-1

Meksika-Kanada: 1-1

Meksika-Honduras: 3-0

El Salvador-Meksika: 0-2

ABD-Meksika: 2-0

Kanada-Meksika: 2-1

Jamaika-Meksika: 1-2

Meksika-Kosta Rika: 0-0

Meksika-Panama: 1-0

Meksika-ABD: 0-0

Honduras-Meksika: 0-1

Meksika-El Salvador: 2-0

Meksika bugüne kadar katıldığı kupa maçlarının 7sinde gruplarda 7sinde ise son 16 turda elendi. Teknik direktör Martino da takımın yıldızı olarak Raul Jimenez ve Jesus Corona'yı görüyor. Ancak sakatlığı olan iki yıldızın kupa maçları başlayana kadar da iyileşmeleri umuluyor. Martino aynı zamanda kiralık olan Diego Lainez'e de güven duyduğunu belirtiyor. Meksika bugüne kadar Dünya Kupası'nda 16 kere bulundu. 57 kez karşılaşmaya çıkan Meksika 16 maçı kazanırken 14 beraberlik, 27 yenilgi aldı. Meksika'nın katıldığı son tarih 2018 senesinde ise toplam 60 gol attı ve 98 tane gol yeti. Meksika milli takımının kupada gösterdiği en büyük başarı 1970 ve 1986 senelerinde çeyrek finale çıkmaktı. Takımın bugüne kadar aldığı sonuçlar şu şekilde;

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

2018 - İkinci tur

Meksika'nın 2022 senesi için maç takvimi şu şekilde;

22 Kasım (TSİ 19.00): Meksika-Polonya

26 Kasım (TSİ 22.00): Arjantin-Meksika

30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika

SUUDİ ARABİSTAN

Yeşil Şahinler olarak anılan Suudi Arabistan milli takımı 2012 senesinden itibaren teknik direktör Fransız Herve Renard tarafından çalıştırılıyor.2012 senesinde Özbekistan, Filistin, Yemen ve Singapur'dan galip çıkan Suudi Arabistan 3. tura çıktı ve bu turda Japonya, Avustralya, Umman, Çin, Vietnam takımlarıyla karşılaştı ve yine takımdan lider olarak çıkarak Katar'a gitti. Bu sene Suudi Arabistan çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı;

2. tur

Yemen-Suudi Arabistan: 2-2

Suudi Arabistan-Singapur: 3-0

Filistin-Suudi Arabistan: 0-0

Özbekistan-Suudi Arabistan: 2-3

Suudi Arabistan-Filistin: 5-0

Suudi Arabistan-Yemen: 3-0

Singapur-Suudi Arabistan: 0-3

Suudi Arabistan-Özbekistan: 3-0

3. tur

Suudi Arabistan-Vietnam: 3-1

Umman-Suudi Arabistan: 0-1

Suudi Arabistan-Japonya: 1-0

Suudi Arabistan-Çin: 2-1

Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0

Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1

Suudi Arabistan-Umman: 1-0

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Çin-Suudi Arabistan: 1-1

Suudi Arabistan-Avustralya: 1-0

Suudi Aeabistan kupa maçlarına tam 5 kere katıldı. 1930 senesi ve 1974 senesi arasında milli takım elemelere katılmadı ve 1994'e kadar katıldığı maçlarda elemeleri geçmeyi başaramadı. Takım son katıldığı Dünya Kupası'nda gruplardan lider olarak çıkmayı becerdi. 2018 senesinde Rusya ile mücadele eden takım kupa tarihi boyunca 11 tane gol attı ve 39 gol yedi. Dünya kupası geçmişi şu şekilde;

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

Suudi Arabistan'ın C grubu maç takvimi şu şekilde;

22 Kasım (TSİ 13.00): Arjantin-Suudi Arabistan

26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan

30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika

C GRUBU MAÇ TAKVİMİ

22 Kasım

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan

19.00: Meksika - Polonya

26 KASIM

16.00: Polonya - Suudi Arabistan

22.00: Arjantin - Meksika

30 KASIM

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan - Meksika 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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