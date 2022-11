Dünya Kupası C Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022

2022 FIFA DÜNYA KUPASI

2022 FIFA Dünya Kupası'na günler kalmasıyla insanlar fikstürleri internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Hangi takımlar karşılıklı mücadele edecek? 2022 Dünya Kupası ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan bulunuyor.Polonya Fifa Dünya Kupası'na 9. kez katılıyor. C Grubu içinde olan Polonya Milli Takım'ı Ocak ayından itibaren eski Polonya kalecisi Czeslaw Michniewicz çalıştırıyor. Avrupa elemeleri boyunca milli takım İngiltere, San Marino, Arnavutluk, Andorra ve Macaristan ila mücadele ederek üst basamağa geçmeye hak kazandı. Polonya eleme maçları boyunca toplamda 30 kere gol attı ve 11 tane gol yedi. Polonya eleme maçları boyunca şu sonuçları aldı; Macaristan-Polonya: 3-3 Polonya-Andorra: 3-0 İngiltere-Polonya: 2-1 Polonya-Arnavutluk: 4-1 San Marino-Polonya: 1-7 Polonya-İngiltere: 1-1 Polonya-San Marino: 5-0 Arnavutluk-Polonya: 0-1 Andorra-Polonya: 1-4 Polonya-Macaristan: 1-2 Eski teknik direktör Paulo Sousa Flamengo'ya gittikten sonra yeni teknik direktör Michniewicz 8 maçta görev almış oldu. Yeni teknik direktör 2 beraberlik ve 3 yenilgi tattı. Son üç dünya kupası karşılaşmalarında gruptan çıkmayı başaramayan Polonya 34 maçtan 16'sını kazandı ve 13'ünü kaybetti. Toplamda 46 gol attı ve 45 gol yemiş oldu. Polonya Dünya Kupası'nda şu kademelere kadar gelebildi;1938 - İlk tur 1974 - Üçüncülük 1978 - İkinci tur 1982 - Üçüncülük 1986 - Son 16 turu 2002 - Grup aşaması 2006 - Grup aşaması 2018 - Grup aşamasıArjantin'in C grubu maç takvimi şu şekilde belli oldu; 22 Kasım (TSİ 13.00): Meksika-Polonya 26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan 30 Kasım (TSİ 22.00): Polonya-ArjantinMeksika C grubunda ilk ikiye girmek için mücadele edecek olan Meksika Milli Takım'ını 2019 senesinden itibaren Gerardo Martino çalıştırıyor. Eleme maçlarında güzel bir performans sergileyen milli takım bu zamana kadar katıldığı kupa maçlarında 8. kez finale gitmeye hak kazanmış oldu. Meksika'nın eleme maçlarında aldığı sonuçlar şu şekilde; Meksika-Jamaika: 2-1 Kosta Rika-Meksika: 0-1 Panama-Meksika: 1-1 Meksika-Kanada: 1-1 Meksika-Honduras: 3-0 El Salvador-Meksika: 0-2 ABD-Meksika: 2-0 Kanada-Meksika: 2-1 Jamaika-Meksika: 1-2 Meksika-Kosta Rika: 0-0 Meksika-Panama: 1-0 Meksika-ABD: 0-0 Honduras-Meksika: 0-1 Meksika-El Salvador: 2-0 Meksika bugüne kadar katıldığı kupa maçlarının 7sinde gruplarda 7sinde ise son 16 turda elendi. Teknik direktör Martino da takımın yıldızı olarak Raul Jimenez ve Jesus Corona'yı görüyor. Ancak sakatlığı olan iki yıldızın kupa maçları başlayana kadar da iyileşmeleri umuluyor. Martino aynı zamanda kiralık olan Diego Lainez'e de güven duyduğunu belirtiyor. Meksika bugüne kadar Dünya Kupası'nda 16 kere bulundu. 57 kez karşılaşmaya çıkan Meksika 16 maçı kazanırken 14 beraberlik, 27 yenilgi aldı. Meksika'nın katıldığı son tarih 2018 senesinde ise toplam 60 gol attı ve 98 tane gol yeti. Meksika milli takımının kupada gösterdiği en büyük başarı 1970 ve 1986 senelerinde çeyrek finale çıkmaktı. Takımın bugüne kadar aldığı sonuçlar şu şekilde; 1930 - İlk tur 1950 - İlk tur 1954 - İlk tur 1958 - İlk tur 1962 - İlk tur 1966 - İlk tur 1970 - Çeyrek final 1978 - İlk tur 1986 - Çeyrek final 1994 - İkinci tur 1998 - İkinci tur 2002 - İkinci tur 2006 - İkinci tur 2010 - İkinci tur 2014 - İkinci tur 2018 - İkinci tur Meksika'nın 2022 senesi için maç takvimi şu şekilde; 22 Kasım (TSİ 19.00): Meksika-Polonya 26 Kasım (TSİ 22.00): Arjantin-Meksika 30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-MeksikaYeşil Şahinler olarak anılan Suudi Arabistan milli takımı 2012 senesinden itibaren teknik direktör Fransız Herve Renard tarafından çalıştırılıyor.2012 senesinde Özbekistan, Filistin, Yemen ve Singapur'dan galip çıkan Suudi Arabistan 3. tura çıktı ve bu turda Japonya, Avustralya, Umman, Çin, Vietnam takımlarıyla karşılaştı ve yine takımdan lider olarak çıkarak Katar'a gitti. Bu sene Suudi Arabistan çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı; 2. tur Yemen-Suudi Arabistan: 2-2 Suudi Arabistan-Singapur: 3-0 Filistin-Suudi Arabistan: 0-0 Özbekistan-Suudi Arabistan: 2-3 Suudi Arabistan-Filistin: 5-0 Suudi Arabistan-Yemen: 3-0 Singapur-Suudi Arabistan: 0-3 Suudi Arabistan-Özbekistan: 3-0 3. tur Suudi Arabistan-Vietnam: 3-1 Umman-Suudi Arabistan: 0-1 Suudi Arabistan-Japonya: 1-0 Suudi Arabistan-Çin: 2-1 Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0 Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1 Suudi Arabistan-Umman: 1-0 Japonya-Suudi Arabistan: 2-0 Çin-Suudi Arabistan: 1-1 Suudi Arabistan-Avustralya: 1-0 Suudi Aeabistan kupa maçlarına tam 5 kere katıldı. 1930 senesi ve 1974 senesi arasında milli takım elemelere katılmadı ve 1994'e kadar katıldığı maçlarda elemeleri geçmeyi başaramadı. Takım son katıldığı Dünya Kupası'nda gruplardan lider olarak çıkmayı becerdi. 2018 senesinde Rusya ile mücadele eden takım kupa tarihi boyunca 11 tane gol attı ve 39 gol yedi. Dünya kupası geçmişi şu şekilde; 1994 - Son 16 turu 1998 - Grup aşaması 2002 - Grup aşaması 2006 - Grup aşaması 2018 - Grup aşaması Suudi Arabistan'ın C grubu maç takvimi şu şekilde; 22 Kasım (TSİ 13.00): Arjantin-Suudi Arabistan 26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan 30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika22 Kasım 13.00: Arjantin - Suudi Arabistan 19.00: Meksika - Polonya 26 KASIM 16.00: Polonya - Suudi Arabistan 22.00: Arjantin - Meksika 30 KASIM 22.00: Polonya - Arjantin 22.00: Suudi Arabistan - Meksika