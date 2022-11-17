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17 Kasım 2022 - 16:13

Dünya Kupası D Grubu takımları belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası D grubu maçları ve fikstür

Futbol severlerin heyecanla beklediği 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım günü Katar'da başlarken bir yandan da Dünya Kupası'nda hangi takımların olduğu da merak ediliyor. Dünya Kupası D Grubu takımları kimler? İşte, Dünya Kupası D Grubu maç takvimi haberimizde

SPOR
17 Kasım 2022 - 16:13
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Dünya Kupası D Grubu takımları belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası D grubu maçları ve fikstür


Heyecan dolu Dünya Kupası maçlarında grup aşamaları 16 ülkenin eleme turlarıyla beraber 2 Aralık tarihine kadar devam ederken son 16 tur maçları ise 3-6 Aralık'ta çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde gerçekleşecektir. Dünya Kupası D Grubunda yer alan Fransa, Danimarka, Tunus ve Avustralya takımlarının maç takvimleri beli oldu. 

FRANSA ELEME SONUÇLARI

Fransa-Ukrayna: 1-1



Kazakistan-Fransa: 0-2

Bosna Hersek-Fransa: 0-1

Fransa-Bosna Hersek: 1-1

Ukrayna-Fransa: 1-1

Fransa-Finlandiya: 2-0

Fransa-Kazakistan: 8-0

Finlandiya-Fransa: 0-2

FRANSA DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1930 - Grup aşaması

1934 - Birinci tur

1938 - Çeyrek final

1954 - Grup aşaması

1958 - Üçüncülük

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - Dördüncülük

1986 - Üçüncülük

1998 - Şampiyonluk

2002 - Grup aşaması

2006 - İkincilik

2010 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

2018 - Şampiyonluk

2022 dünya kupası D grubu maçları

FRANSA DÜNYA KUPASI MAÇLARI

22 Kasım Salı

22.00 Fransa-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

26 Kasım Cumartesi

19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha)

30 Kasım Çarşamba

18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)

2022 FİFA DÜNYA KUPASI D GRUBU DANİMARKA

İsrail-Danimarka: 0-2

Danimarka-Moldova: 8-0

Avusturya-Danimarka: 0-4

Danimarka-İskoçya: 2-0

Faroe Adaları-Danimarka: 0-1

Danimarka-İsrail: 5-0

Moldova-Danimarka: 0-4

Danimarka-Avusturya: 1-0

Danimarka-Faroe Adaları: 3-1

İskoçya-Danimarka: 2-0

DANİMARKA DÜNYA KUPASI

22 Kasım Salı

16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Al Rayyan)

26 Kasım Cumartesi

19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha)

30 Kasım Çarşamba

18.00 Avustralya-Danimarka (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

2022 FİFA DÜNYA KUPASI D GRUBU TUNUS

İkinci tur:

Tunus-Ekvator Ginesi: 3-0

Zambiya-Tunus: 0-2

Tunus-Moritanya: 3-0

Moritanya-Tunus: 0-0

Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0

Tunus-Zambiya: 3-1

Üçüncü tur:

Mali-Tunus: 0-1

Tunus-Mali: 0-0

TUNUS'TA ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

2022 Katar'daki golcü Wahbi Khazri, milli takım formasıyla 24 gol atıp en skorer isim olmuştur. Mortadha Ben Ouanes'in de kadrosunda yer aldığı Tunus, orta sahada görev yapan Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri gibi oyuncularla D Grubunun önemli isimlerinden oldu.

TUNUS DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

22 Kasım Salı

16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Doha)

26 Kasım Cumartesi

13.00 Tunus-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

30 Kasım Cumartesi

18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)

2022 DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇ TAKVİMİ

22 Kasım Salı

16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)

22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)

26 Kasım Cumartesi

13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)

30 Kasım Çarşamba

18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)

18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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