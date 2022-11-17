Dünya Kupası D Grubu takımları belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası D grubu maçları ve fikstür

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FRANSA DÜNYA KUPASI MAÇLARI

2022 FİFA DÜNYA KUPASI D GRUBU DANİMARKA

DANİMARKA DÜNYA KUPASI

2022 FİFA DÜNYA KUPASI D GRUBU TUNUS

TUNUS'TA ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

TUNUS DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

2022 DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇ TAKVİMİ

Heyecan dolu Dünya Kupası maçlarında grup aşamaları 16 ülkenin eleme turlarıyla beraber 2 Aralık tarihine kadar devam ederken son 16 tur maçları ise 3-6 Aralık'ta çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde gerçekleşecektir. Dünya Kupası D Grubunda yer alan Fransa, Danimarka, Tunus ve Avustralya takımlarının maç takvimleri beli oldu.Fransa-Ukrayna: 1-1Kazakistan-Fransa: 0-2 Bosna Hersek-Fransa: 0-1 Fransa-Bosna Hersek: 1-1 Ukrayna-Fransa: 1-1 Fransa-Finlandiya: 2-0 Fransa-Kazakistan: 8-0 Finlandiya-Fransa: 0-21930 - Grup aşaması 1934 - Birinci tur 1938 - Çeyrek final 1954 - Grup aşaması 1958 - Üçüncülük 1966 - Grup aşaması 1978 - Grup aşaması 1982 - Dördüncülük 1986 - Üçüncülük 1998 - Şampiyonluk 2002 - Grup aşaması 2006 - İkincilik 2010 - Grup aşaması 2014 - Çeyrek final 2018 - Şampiyonluk22 Kasım Salı 22.00 Fransa-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah) 26 Kasım Cumartesi 19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha) 30 Kasım Çarşamba 18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)İsrail-Danimarka: 0-2 Danimarka-Moldova: 8-0 Avusturya-Danimarka: 0-4 Danimarka-İskoçya: 2-0 Faroe Adaları-Danimarka: 0-1 Danimarka-İsrail: 5-0 Moldova-Danimarka: 0-4 Danimarka-Avusturya: 1-0 Danimarka-Faroe Adaları: 3-1 İskoçya-Danimarka: 2-022 Kasım Salı 16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Al Rayyan) 26 Kasım Cumartesi 19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha) 30 Kasım Çarşamba 18.00 Avustralya-Danimarka (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)İkinci tur: Tunus-Ekvator Ginesi: 3-0 Zambiya-Tunus: 0-2 Tunus-Moritanya: 3-0 Moritanya-Tunus: 0-0 Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0 Tunus-Zambiya: 3-1 Üçüncü tur: Mali-Tunus: 0-1 Tunus-Mali: 0-02022 Katar'daki golcü Wahbi Khazri, milli takım formasıyla 24 gol atıp en skorer isim olmuştur. Mortadha Ben Ouanes'in de kadrosunda yer aldığı Tunus, orta sahada görev yapan Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri gibi oyuncularla D Grubunun önemli isimlerinden oldu.22 Kasım Salı 16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Doha) 26 Kasım Cumartesi 13.00 Tunus-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah) 30 Kasım Cumartesi 18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)22 Kasım Salı 16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu) 22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu) 26 Kasım Cumartesi 13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu) 30 Kasım Çarşamba 18.00: Tunus - Fransa (D Grubu) 18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)