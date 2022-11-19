SPOR
19 Kasım 2022 - 18:40

Dünya Kupası değeri ne, kaç milyon dolar? Dünya Kupası kaç kilo altın, ne kadar değeri var? Dünya Kupası gerçekten som altın mı? Dünya kupası altından mı yapıldı?

Dünya Kupasına bir gün kala, Dünya Kupa'nın kaç milyon dolar değerinde olduğu, kaç kilo altın olduğu merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Dünya Kupası altından mı yapıldı? Gerçek som altın mı? İşte ayrıntılar.

SPOR
19 Kasım 2022 - 18:40
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Dünya Kupası değeri ne, kaç milyon dolar? Dünya Kupası kaç kilo altın, ne kadar değeri var? Dünya Kupası gerçekten som altın mı? Dünya kupası altından mı yapıldı?


2022 Dünya Kupasına bir gün kala futbolseverler Dünya Kupasının gerçek olup olmadığını merak etmekte ve araştırmaktadırlar. 

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN OYNANACAK? 



20 Kasım günü TSİ saat 19:00'da Havr şehrinde Katar'ın Ekvador ile maç başlayacak. 18 Aralık tarihinde ise TSİ saat 18:00'da Lusail'de final maçı ile karşılaşma sona erecek. Turnuva tam olarak 18 Aralık'ta bitecek.

dünya kupası

DÜNYA KUPASI GERÇEK Mİ?

Brezilya, Jules Rimet Kupasını aldıktan sonra şampiyonluğa ulaşan takımlara yeni bir kupa tasarlatılması istenildi. Silvio Gazzaniga'nın tasarımı, yedi ülkeden FIFA'ya sunulan 53 tasarım arasından seçildi.36.5 cm uzunluğunda ve 6.175 kg ağırlığındaki kupa 18 ayar altından yapılmıştır ve GDE Bertoni Paderno Dugnano, Milano, İtalya adlı bir şirket tarafından yapılmıştır. Dünya'yı tutan iki insan figüründen oluşan üst kısım, 13 cm çapında dairesel, iki katmanlı malakit bir kaide üzerine oturtulmuştur. Martyn Poliakoff, tamamen altın olmadığını ve içinin boş olduğunu söylediği dolu olduğunda en az 70 kilo olması gerektiğini belirtti.

Batı Almanya, yeni tasarımın ilk kez tanıtıldığı 1974 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 1994 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra kupanın tabanına bir levha eklenmiş ve 1974'ten beri düzenlenen turnuvaların yılları ve turnuvaları kazanan ülkelerin isimleri kendi resmi dillerinde arka arkaya yazılmıştır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın adı, ülkenin resmi dili olan İspanyolca değil, İngilizce yazılmıştı. 2005 yılında GDE Berton tarafından yapılan çalışmada bardağın mat altın kısmı parlatılmış ve zarar görmüş malakit kısmı yenilenmiştir.2014 FIFA Dünya Kupası'ndan bu yana 2038 etkinliğinden sonra bu bölümde ülke adı yazmaya yer kalmayacaktı çünkü kupanın altına 11 ülke yazılabilirken toplam 17 ülke yer alabiliyordu. 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından FIFA, kupanın alt plakasını güncelledi ve tasarımını da değiştirdi. Yeni tasarımda diskin ortasına "Dünya Şampiyonları" yazılırken, çevresine 1974 kupayı kazanan ülkelerin resmi dildeki isimleri sarmal şeklinde kazınmıştı. 2002 yılına kadar şampiyon olan takım, kupayı ülkelerinde bir sonraki turnuvaya kadar geçici olarak elinde tutma hakkına sahipti. Mevcut FIFA kurallarına göre sadece final sonrası törenlerde kullanılan ödül, hiçbir ülkeye kalıcı veya geçici olarak verilmiyor. bunun yerine yaldızlı bronz bir kopya sunulmaktadır.

FIFA'nın sponsorlarından biri olan Coca-Cola Company, 2006 yılından bu yana her turnuva öncesinde kupayı farklı ülkelerin farklı şehirlerinde halka sergilemeye başladı. Kupa şu anda Şubat 2016'da açılan FIFA Müzesi'nde kalıcı olarak sergileniyor.

DÜNYA KUPASI KAÇ KİLO ALTIN EDİYOR?

Gerçek Dünya Kupası, 36.5 cm boyunda, 6.175 kg ağırlığında ve 18 ayar altından yapılmıştır. Yani bugünkü kur ile 6.175 kg altını çevirirseniz "37.521,13" dolar oluyor. Yani 6,175 kg ağırlığında ve tamamen altın olduğunu düşünürsek dolar bazında 347 bin dolar civarında. Bu da Türk lirasıyla 6.471.295.,22 TL etmektedir.

  

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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