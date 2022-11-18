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18 Kasım 2022 - 10:23

Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022

20 Kasım Pazar günü oynanacak Katar-Ekvator maçıyla Dünya Kupası Maçları başlamış olacak. 2022 Dünya Kupası kapsamında grup etabı sonrasında 3,4,5 ve 6 Aralık'ta son 16 tur yapılacak. Peki, Dünya Kupası E Grubu'nda yer alan ülkeler hangileri? Dünya Kupası karşılaşmaları hangi tarihlerde oynanacak? İşte, 2022 Dünya Kupası maçları fikstürü...

SPOR
18 Kasım 2022 - 10:23
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Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022


Bu sene Katar'da yapılacak Dünya Kupası karşılaşmaları 20 Kasım tarihindeki Katar-Ekvator maçıyla başlıyor. Bu kapsamda, Dünya Kupası maçları 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Açılış maçını Katar ve Ekvador'un yapacağı karşılaşmaların son 16 turu 3,4,5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

DÜNYA KUPASI E GRUBU'NDA YER ALAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

2022 DÜNYA KUPASI E GRUBU ALMANYA



Katar ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki takımlar arasında yer alan Almanya, beşinci kez şampiyon olmayı amaçlıyor.

Hansi Flick teknik direktörlüğünde olan Almanya, Avrupa elemelerinde K. Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn'la J Grubu kapsamında mücadelesini verdi.

10 maçtan 9 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan takım, 27 puan ile liderliği alarak Katar biletini almış oldu.

Almanya'nın elemelerdeki sonuçları ve puanları şu şekildedir:

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Almanya: 0-1

Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2

Liechenstein-Almanya: 0-2

Almanya-Ermenistan: 6-0

İzlanda-Almanya: 0-4

Almanya-Romanya: 2-1

Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4

Almanya-Liechenstein: 9-0

Ermenistan-Almanya: 1-4

ALMANYA TAKIMININ ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Geçmiş turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus'un oynadığı Almanya, son iki büyük turnuvadaki başarısızlığını unutturmayı hedefliyor.

Panzerler, Antonio Rudiger, Kai Havertz, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve İlkay Gündoğan'ın forma giyeceği yeni turnuvada takım eski gücünü kanıtlamak istiyor.

ALMANYA'NNI DÜNYA KUPASI'NDAKİ GEÇMİŞİ

19 defa kupaya katılan takım, 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında şampiyon oldu. Takım, 4 defa da 2. ve 3. olarak turnuvadan ayrıldı.

Alman takımın dünya kupalarındaki tarihi şu şekilde:

1934 - Üçüncü

1938 - İlk tur

1954 - Şampiyon

1958 - Dördüncü

1962 - Çeyrek final

1966 - İkinci

1970 - Üçüncü

1974 - Şampiyon

1978 - İkinci grup aşaması

1982 - İkinci

1986 - İkinci

1990 - Şampiyon

1994 - Çeyrek final

1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci

2006 - Üçüncü

2010 - Üçüncü

2014 - Şampiyon

2018 - Grup aşaması

ALMANYA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TAKVİMİ

Alman takımın bu yılki FIFA Dünya Kupası E Grubu maçlarının takvimi şu şekilde:

23 Kasım Çarşamba:

16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)

27 Kasım Pazar:

22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)

1 Aralık Perşembe:

22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)

 DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇLARI

2022 FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU İSPANYA

İspanya'nın Milli Futbol Takımı, 13 yıllık ara sonrasında turnuvada tekrar zirveye adını yazdırmayı amaçlıyor.

Luis Enrique'nin teknik direktörlüğündeki takım, Avrupa Elemeleri'nde İsveç, Yunanistan, Gürcistan ve Kosova'yla B Grubu maçlarında karşı karşıya geldi.

Elemelerdeki sekiz karşılaşmada altı galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan takım, 19 puan ile B Grubu'ndan lider ayrıldı.

İspanya takımının elemelerdeki puanları şu şekilde;

İspanya-Yunanistan: 1-1

Gürcistan-İspanya: 1-2

İspanya-Kosova: 3-1

İsveç-İspanya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-0

Kosova-İspanya: 0-2

Yunanistan-İspanya: 0-1

İspanya-İsveç: 1-0

İSPANYA'DA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Dünya ile Avrupa şampiyonluğunda apoleti olan Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi isimlerin tecrübesine sırtını dayayan takım, Dünya Kupası'nda Pedri, Gavi ile Ferran Torris gibi isimlerin ekstra performansı ile başarıya ulaşmaya çalışacak.

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASINDAKİ TARİHİ

Dünya Kupası karşılaşmalarında 15 defa yer alan İspanya, G. Afrika'da 2010'da yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyon olmuştur.

Takımın Dünya Kupası tarihi şu şekildedir:

1934 - Çeyrek final

1950 - Dördüncülük

1962 - Grup aşaması

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - Son 16 turu

1994 - Çeyrek final

1998 - Grup aşaması

2002 - Çeyrek final

2006 - Son 16 turu

2010 - Şampiyon

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇLARININ TAKVİMİ

23 Kasım Çarşamba:

19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)

27 Kasım Pazar:

22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)

1 Aralık Perşembe:

22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)

2022 FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU KOSTA RİKA

Kosta Rika, bu yıl turnuvada altıncı defa yer alacak. Takım, Dünya Kupası Kuzey ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu elemelerindeki 3. turu 4. sırada bitirerek plaoff maçında yer almayı başardı.

Takımın elemelerdeki puanları şu şekildedir:

Panama-Kosta Rika: 0-0

Kosta Rika-Meksika: 0-1

Kosta Rika-Jamaika: 1-1

Honduras-Kosta Rika: 0-0

Kosta Rika-El Salvador: 2-1

ABD-Kosta Rika: 2-1

Kanada-Kosta Rika: 1-0

Kosta Rika-Honduras: 2-1

Kosta Rika-Panama: 1-0

Meksika-Kosta Rika: 0-0

Jamaika-Kosta Rika: 0-1

Kosta Rika-Kanada: 1-0

El Salvador-Kosta Rika: 1-2

Kosta Rika-ABD: 2-0

Play-off:

Kosta Rika-Yeni Zelanda: 1-0

KOSTA RİKA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ GEÇMİŞİ

Takım, Dünya Kupası'na toplam beş kere katıldı. Kosta Rika, 2014 yılında Brezilya'da büyük bir başarı yakalayarak çeyrek finalde oynamaya hak kazanmıştır.

Toplamda 18 maça çıkan takım, beş kere galip gelmiş, beş kere berabere kalmış ve sekiz kere de yenilgiye uğramıştır. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gole imza atan takım, 28 golü ise engelleyememiştir.

Kosta Rika Dünya Kupası'ndaki geçmişi ise şu şekildedir:

1990 - Son 16

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

2018 - Grup aşaması

 DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇLARI

KOSTA RİKA DÜNYA KUPASI'NDA MAÇLARININ TAKVİMİ

23 Kasım Çarşamba:

19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)

27 Kasım Pazar:

13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)

1 Aralık Perşembe:

22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)

2022 FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU JAPONYA

Bu yıl 7. kez turnuvaya takılan Japonya, Asya Elemeleri 2. turda Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Myanmar'la karşılaştı. Bu karşılaşmalarında 8'de 8 yapan takım, 24 puan ile lider oldu.

Elemelerde 58 gol atan takım, kalesine yalnızca 6 gol yedi.

Japon takımın elemelerdeki puan durumu şu şekildedir:

İkinci tur:

Myanmar-Japonya: 0-2

Japonya-Moğolistan: 6-0

Tacikistan-Japonya: 0-3

Kırgızistan-Japonya: 0-2

Moğolistan-Japonya: 0-14

Japonya-Myanmar: 10-0

Japonya-Tacikistan: 4-1

Japonya-Kırgızistan: 5-1

Üçüncü tur:

Japonya-Umman: 0-1

Çin-Japonya: 0-1

Suudi Arabistan-Japonya: 1-0

Japonya-Avustralya: 2-1

Vietnam-Japonya: 0-1

Umman-Japonya: 0-1

Japonya-Çin: 2-0

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Avustralya-Japonya: 0-2

Japonya-Vietnam: 1-1

JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ GEÇMİŞİ

Toplam 21 maça çıkan Japonya, maçların beşinden galip ayrılırken, beşini beraberlikle on birini de mağlubiyetle sonuçlandırdı.

Japon takımın turnuva geçmişi şu şekilde:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TAKVİMİ

23 Kasım Çarşamba:

16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)

27 Kasım Pazar:

13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)

1 Aralık Perşembe:

22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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