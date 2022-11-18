Dünya Kupası E Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022







DÜNYA KUPASI E GRUBU'NDA YER ALAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

2022 DÜNYA KUPASI E GRUBU ALMANYA







ALMANYA TAKIMININ ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

ALMANYA'NNI DÜNYA KUPASI'NDAKİ GEÇMİŞİ

ALMANYA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TAKVİMİ

23 Kasım Çarşamba:

27 Kasım Pazar:

1 Aralık Perşembe:

2022 FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU İSPANYA

İSPANYA'DA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASINDAKİ TARİHİ

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇLARININ TAKVİMİ

23 Kasım Çarşamba:

27 Kasım Pazar:

1 Aralık Perşembe:

2022 FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU KOSTA RİKA

KOSTA RİKA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ GEÇMİŞİ

KOSTA RİKA DÜNYA KUPASI'NDA MAÇLARININ TAKVİMİ

23 Kasım Çarşamba:

27 Kasım Pazar:

1 Aralık Perşembe:

2022 FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU JAPONYA

İkinci tur:

Üçüncü tur:

JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ GEÇMİŞİ

JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TAKVİMİ

23 Kasım Çarşamba:

27 Kasım Pazar:

1 Aralık Perşembe:

Bu sene Katar'da yapılacak Dünya Kupası karşılaşmaları 20 Kasım tarihindeki Katar-Ekvator maçıyla başlıyor. Bu kapsamda, Dünya Kupası maçları 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Açılış maçını Katar ve Ekvador'un yapacağı karşılaşmaların son 16 turu 3,4,5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak.İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni ZelandaKatar ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki takımlar arasında yer alan Almanya, beşinci kez şampiyon olmayı amaçlıyor. Hansi Flick teknik direktörlüğünde olan Almanya, Avrupa elemelerinde K. Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn'la J Grubu kapsamında mücadelesini verdi. 10 maçtan 9 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan takım, 27 puan ile liderliği alarak Katar biletini almış oldu. Almanya'nın elemelerdeki sonuçları ve puanları şu şekildedir: Almanya-İzlanda: 3-0 Romanya-Almanya: 0-1 Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2 Liechenstein-Almanya: 0-2 Almanya-Ermenistan: 6-0 İzlanda-Almanya: 0-4 Almanya-Romanya: 2-1 Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4 Almanya-Liechenstein: 9-0 Ermenistan-Almanya: 1-4Geçmiş turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus'un oynadığı Almanya, son iki büyük turnuvadaki başarısızlığını unutturmayı hedefliyor. Panzerler, Antonio Rudiger, Kai Havertz, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve İlkay Gündoğan'ın forma giyeceği yeni turnuvada takım eski gücünü kanıtlamak istiyor.19 defa kupaya katılan takım, 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında şampiyon oldu. Takım, 4 defa da 2. ve 3. olarak turnuvadan ayrıldı. Alman takımın dünya kupalarındaki tarihi şu şekilde: 1934 - Üçüncü 1938 - İlk tur 1954 - Şampiyon 1958 - Dördüncü 1962 - Çeyrek final 1966 - İkinci 1970 - Üçüncü 1974 - Şampiyon 1978 - İkinci grup aşaması 1982 - İkinci 1986 - İkinci 1990 - Şampiyon 1994 - Çeyrek final 1998 - Çeyrek final 2002 - İkinci 2006 - Üçüncü 2010 - Üçüncü 2014 - Şampiyon 2018 - Grup aşamasıAlman takımın bu yılki FIFA Dünya Kupası E Grubu maçlarının takvimi şu şekilde:16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)İspanya'nın Milli Futbol Takımı, 13 yıllık ara sonrasında turnuvada tekrar zirveye adını yazdırmayı amaçlıyor. Luis Enrique'nin teknik direktörlüğündeki takım, Avrupa Elemeleri'nde İsveç, Yunanistan, Gürcistan ve Kosova'yla B Grubu maçlarında karşı karşıya geldi. Elemelerdeki sekiz karşılaşmada altı galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan takım, 19 puan ile B Grubu'ndan lider ayrıldı. İspanya takımının elemelerdeki puanları şu şekilde; İspanya-Yunanistan: 1-1 Gürcistan-İspanya: 1-2 İspanya-Kosova: 3-1 İsveç-İspanya: 2-1 İspanya-Gürcistan: 4-0 Kosova-İspanya: 0-2 Yunanistan-İspanya: 0-1 İspanya-İsveç: 1-0Dünya ile Avrupa şampiyonluğunda apoleti olan Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi isimlerin tecrübesine sırtını dayayan takım, Dünya Kupası'nda Pedri, Gavi ile Ferran Torris gibi isimlerin ekstra performansı ile başarıya ulaşmaya çalışacak.Dünya Kupası karşılaşmalarında 15 defa yer alan İspanya, G. Afrika'da 2010'da yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyon olmuştur. Takımın Dünya Kupası tarihi şu şekildedir: 1934 - Çeyrek final 1950 - Dördüncülük 1962 - Grup aşaması 1966 - Grup aşaması 1978 - Grup aşaması 1982 - İkinci tur 1986 - Çeyrek final 1990 - Son 16 turu 1994 - Çeyrek final 1998 - Grup aşaması 2002 - Çeyrek final 2006 - Son 16 turu 2010 - Şampiyon 2014 - Grup aşaması 2018 - Son 16 turu19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)Kosta Rika, bu yıl turnuvada altıncı defa yer alacak. Takım, Dünya Kupası Kuzey ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu elemelerindeki 3. turu 4. sırada bitirerek plaoff maçında yer almayı başardı. Takımın elemelerdeki puanları şu şekildedir: Panama-Kosta Rika: 0-0 Kosta Rika-Meksika: 0-1 Kosta Rika-Jamaika: 1-1 Honduras-Kosta Rika: 0-0 Kosta Rika-El Salvador: 2-1 ABD-Kosta Rika: 2-1 Kanada-Kosta Rika: 1-0 Kosta Rika-Honduras: 2-1 Kosta Rika-Panama: 1-0 Meksika-Kosta Rika: 0-0 Jamaika-Kosta Rika: 0-1 Kosta Rika-Kanada: 1-0 El Salvador-Kosta Rika: 1-2 Kosta Rika-ABD: 2-0 Play-off: Kosta Rika-Yeni Zelanda: 1-0Takım, Dünya Kupası'na toplam beş kere katıldı. Kosta Rika, 2014 yılında Brezilya'da büyük bir başarı yakalayarak çeyrek finalde oynamaya hak kazanmıştır. Toplamda 18 maça çıkan takım, beş kere galip gelmiş, beş kere berabere kalmış ve sekiz kere de yenilgiye uğramıştır. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gole imza atan takım, 28 golü ise engelleyememiştir. Kosta Rika Dünya Kupası'ndaki geçmişi ise şu şekildedir: 1990 - Son 16 2002 - Grup aşaması 2006 - Grup aşaması 2014 - Çeyrek final 2018 - Grup aşaması19.00 İspanya-Kosta Rika (Al Thumama Stadı-Doha)13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)Bu yıl 7. kez turnuvaya takılan Japonya, Asya Elemeleri 2. turda Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Myanmar'la karşılaştı. Bu karşılaşmalarında 8'de 8 yapan takım, 24 puan ile lider oldu. Elemelerde 58 gol atan takım, kalesine yalnızca 6 gol yedi. Japon takımın elemelerdeki puan durumu şu şekildedir:Myanmar-Japonya: 0-2 Japonya-Moğolistan: 6-0 Tacikistan-Japonya: 0-3 Kırgızistan-Japonya: 0-2 Moğolistan-Japonya: 0-14 Japonya-Myanmar: 10-0 Japonya-Tacikistan: 4-1 Japonya-Kırgızistan: 5-1Japonya-Umman: 0-1 Çin-Japonya: 0-1 Suudi Arabistan-Japonya: 1-0 Japonya-Avustralya: 2-1 Vietnam-Japonya: 0-1 Umman-Japonya: 0-1 Japonya-Çin: 2-0 Japonya-Suudi Arabistan: 2-0 Avustralya-Japonya: 0-2 Japonya-Vietnam: 1-1Toplam 21 maça çıkan Japonya, maçların beşinden galip ayrılırken, beşini beraberlikle on birini de mağlubiyetle sonuçlandırdı. Japon takımın turnuva geçmişi şu şekilde: 1998 - Grup aşaması 2002 - Son 16 turu 2006 - Grup aşaması 2010 - Son 16 turu 2014 - Grup aşaması 2018 - Son 16 turu16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)