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18 Kasım 2022 - 10:22

Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022

Futbol severlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası maçları Katar'ın ev sahipliğiyle 20 Kasım'da başlarken H grubu takımları ve fikstürleri de belli oldu. Dünya Kupası H grubu maçları ne zaman, hangi takımlar var? İşte detaylar...

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18 Kasım 2022 - 10:22
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Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022


Dünya Kupası maçları 32 takımın katılmasıyla gerçekleşirken F grubunda ise hangi takımların olduğu araştırılmaya başlandı. . 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanırken 9-10 Aralık çeyrek final, 13-14 Aralık yarı final ve kazananlar ise 17 Aralık Cumartesi günü üçüncülük maçı için sahada yer alacak. 2022 Dünya Kupası F Grubunda yer alan takımlar Belçika, Hırvatistan, Fas ve Kanada oldu. İşte, F grubu maç takvimi haberimizde

2022 DÜNYA KUPASI F GRUBU BELÇİKA

BELÇİKA ELEME MAÇ SONUÇLARI

Belçika-Galler: 3-1



Çekya-Belçika: 1-1

Belçika-Belarus: 8-0

Estonya-Belçika: 2-5

Belçika-Çekya: 3-0

Belarus-Belçika: 0-1

Belçika-Estonya: 3-1

Galler-Belçika: 1-1

BELÇİKA DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

2018- Üçüncü

BELÇİKA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

23 Kasım (TSİ 22.00)

Belçika-Kanada (Ahmed Bin Ali Stadı)

27 Kasım (TSİ 16.00)

Belçika-Fas (Al Thumama Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00)

Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)

Dünya kupası f grubu

2022 DÜNA KUPASI F GRUBU HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN ELEME MAÇLARI

Slovenya-Hırvatistan: 1-0

Hırvatistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0

Hırvatistan-Malta: 3-0

Rusya-Hırvatistan: 0-0

Slovakya-Hırvatistan: 0-1

Hırvatistan-Slovenya: 3-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Hırvatistan: 0-3

Hırvatistan-Slovakya: 2-2

Malta-Hırvatistan: 1-7

Hırvatistan-Rusya: 1-0

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1998 - Üçüncü

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

2018 - İkinci

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

23 Kasım (TSİ 13.00)

Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı)

27 Kasım (TSİ 19.00)

Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00)

Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)

2022 DÜNYA KUPASI F GRUBU FAS

İkinci tur

Fas-Sudan: 2-0

Fas-Gine Bissau: 5-0

Gine Bissau-Fas: 0-3

Gine-Fas: 1-4

Sudan-Fas: 0-3

Fas-Gine: 3-0

Üçüncü tur

Demokratik Kongo-Fas: 1-1

FAS DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1970 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1994 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

FAS DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

23 Kasım (TSİ 13.00): Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı)

27 Kasım (TSİ 16.00): Belçika-Fas (Al Thumama Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00): Kanada-Fas (Al Thumama Stadı)

2022 DÜNYA KUPASI F GRUBU KANADA

Kanada-Honduras: 1-1

ABD-Kanada: 1-1

Kanada-El Salvador: 3-0

Meksika-Kanada: 1-1

Jamaika-Kanada: 0-0

Kanada-Panama: 4-1

Kanada-Kosta Rika: 1-0

Kanada-Meksika: 2-1

Honduras-Kanada: 0-2

Kanada-ABD: 2-0

El Salvador-Kanada: 0-2

Kosta Rika-Kanada: 1-0

Kanada-Jamaika: 4-0

Panama-Kanada: 1-0

KANADA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

23 Kasım (TSİ 22.00): Belçika-Kanada (Ahmed Bin Ali Stadı)

27 Kasım (TSİ 19.00): Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00): Kanada-Fas (Al Thumama Stadı)

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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