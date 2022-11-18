Dünya Kupası F Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022







2022 DÜNYA KUPASI F GRUBU BELÇİKA

BELÇİKA ELEME MAÇ SONUÇLARI







BELÇİKA DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

BELÇİKA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

2022 DÜNA KUPASI F GRUBU HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

2022 DÜNYA KUPASI F GRUBU FAS

FAS DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

FAS DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

2022 DÜNYA KUPASI F GRUBU KANADA

KANADA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Dünya Kupası maçları 32 takımın katılmasıyla gerçekleşirken F grubunda ise hangi takımların olduğu araştırılmaya başlandı. . 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanırken 9-10 Aralık çeyrek final, 13-14 Aralık yarı final ve kazananlar ise 17 Aralık Cumartesi günü üçüncülük maçı için sahada yer alacak. 2022 Dünya Kupası F Grubunda yer alan takımlar Belçika, Hırvatistan, Fas ve Kanada oldu. İşte, F grubu maç takvimi haberimizdeBelçika-Galler: 3-1Çekya-Belçika: 1-1 Belçika-Belarus: 8-0 Estonya-Belçika: 2-5 Belçika-Çekya: 3-0 Belarus-Belçika: 0-1 Belçika-Estonya: 3-1 Galler-Belçika: 1-11930 - İlk tur 1934 - İlk tur 1938 - İlk tur 1954 - İlk tur 1970 - İlk tur 1982 - 2. tur 1986 - Dördüncü 1990 - 2. tur 1994 - 2. tur 1998 - İlk tur 2002 - 2. tur 2014 - Çeyrek final 2018- Üçüncü23 Kasım (TSİ 22.00) Belçika-Kanada (Ahmed Bin Ali Stadı) 27 Kasım (TSİ 16.00) Belçika-Fas (Al Thumama Stadı) 1 Aralık (TSİ 18.00) Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)HIRVATİSTAN ELEME MAÇLARI Slovenya-Hırvatistan: 1-0 Hırvatistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0 Hırvatistan-Malta: 3-0 Rusya-Hırvatistan: 0-0 Slovakya-Hırvatistan: 0-1 Hırvatistan-Slovenya: 3-0 Kıbrıs Rum Kesimi-Hırvatistan: 0-3 Hırvatistan-Slovakya: 2-2 Malta-Hırvatistan: 1-7 Hırvatistan-Rusya: 1-01998 - Üçüncü 2002 - Grup aşaması 2006 - Grup aşaması 2014 - Grup aşaması 2018 - İkinci23 Kasım (TSİ 13.00) Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı) 27 Kasım (TSİ 19.00) Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı) 1 Aralık (TSİ 18.00) Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)İkinci tur Fas-Sudan: 2-0 Fas-Gine Bissau: 5-0 Gine Bissau-Fas: 0-3 Gine-Fas: 1-4 Sudan-Fas: 0-3 Fas-Gine: 3-0 Üçüncü tur Demokratik Kongo-Fas: 1-11970 - Grup aşaması 1986 - Son 16 turu 1994 - Grup aşaması 1998 - Grup aşaması 2018 - Grup aşaması23 Kasım (TSİ 13.00): Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı) 27 Kasım (TSİ 16.00): Belçika-Fas (Al Thumama Stadı) 1 Aralık (TSİ 18.00): Kanada-Fas (Al Thumama Stadı)Kanada-Honduras: 1-1 ABD-Kanada: 1-1 Kanada-El Salvador: 3-0 Meksika-Kanada: 1-1 Jamaika-Kanada: 0-0 Kanada-Panama: 4-1 Kanada-Kosta Rika: 1-0 Kanada-Meksika: 2-1 Honduras-Kanada: 0-2 Kanada-ABD: 2-0 El Salvador-Kanada: 0-2 Kosta Rika-Kanada: 1-0 Kanada-Jamaika: 4-0 Panama-Kanada: 1-023 Kasım (TSİ 22.00): Belçika-Kanada (Ahmed Bin Ali Stadı) 27 Kasım (TSİ 19.00): Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı) 1 Aralık (TSİ 18.00): Kanada-Fas (Al Thumama Stadı)