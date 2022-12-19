Dünya Kupası finalinde kural hatası iddiası







Fransızlardan hakeme büyük tepki!







Gol iptal edilmeliydi!

Kurala göre iptal!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kupanın sahibi Lionel Scaloni'nin öğrencileri oldu. Finalde Fransa ile karşılaşan Arjantin normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 biten karşılaşmada penaltılarda rakibine 4-2'lik skorla üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.Fransa basınında yer alan haberlere göre; hakem Szymon Marciniak büyük bir hataya imza attı.Messi'nin takıma adına ikinci Arjantin'in ise karşılaşmadaki üçüncü golünde, Enzo Fernandez'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Lautaro Martinez sağ ayağıyla vuruşunu yapmış, Lloris topu çıkarmıştı. Kale sahası içi saha çaprazında topu önünde bulan Messi sağ ayağıyla dokunuşu yapmış ve meşin yuvarlak kaleci Lloris'in sağından ağlara gitmişti. Fransız basınında ortaya atılan iddialara göre, Arjantinli yedek futbolcuların vuruş sırasında sahadaydı.Kurallar kitabından pozisyon ile ilgili maddeyi de paylaşan Fransız basını, golün iptal olması gerektiğini belirtti.