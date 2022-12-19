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19 Aralık 2022 - 17:36

Dünya Kupası finalinde kural hatası iddiası

Dünya Kupası finalinde Arjantin ve Fransa arasında oynanan müsabakaya kural hatası iddiası damga vurdu. Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor.

SPOR
19 Aralık 2022 - 17:36
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Dünya Kupası finalinde kural hatası iddiası


Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kupanın sahibi Lionel Scaloni'nin öğrencileri oldu.

Finalde Fransa ile karşılaşan Arjantin normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 biten karşılaşmada penaltılarda rakibine 4-2'lik skorla üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Fransızlardan hakeme büyük tepki!



Fransa basınında yer alan haberlere göre; hakem Szymon Marciniak büyük bir hataya imza attı.

Gol iptal edilmeliydi!

Messi'nin takıma adına ikinci Arjantin'in ise karşılaşmadaki üçüncü golünde, Enzo Fernandez'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Lautaro Martinez sağ ayağıyla vuruşunu yapmış, Lloris topu çıkarmıştı. Kale sahası içi saha çaprazında topu önünde bulan Messi sağ ayağıyla dokunuşu yapmış ve meşin yuvarlak kaleci Lloris'in sağından ağlara gitmişti.

Fransız basınında ortaya atılan iddialara göre, Arjantinli yedek futbolcuların vuruş sırasında sahadaydı.

Kurala göre iptal!

Kurallar kitabından pozisyon ile ilgili maddeyi de paylaşan Fransız basını, golün iptal olması gerektiğini belirtti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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