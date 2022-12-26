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26 Aralık 2022 - 12:30

Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak iddialara yanıt verdi

Arjantin-Fransa finalinin hakemi açıklamalarda bulundu.

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26 Aralık 2022 - 12:30
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Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak iddialara yanıt verdi


Arjantin-Fransa finalini yöneten Szymon Marciniak, L'Equipe gazetesinin, Lionel Messi'nin attığı ikinci golün sayılmaması gerektiğine yönelik iddiasına yanıt verdi.

 



"Onlar, Mbappe gol attığında sahada bulunan yedi Fransız futbolcunun olduğu bu görüntüden bahsetmiyor. Sahaya giren oyuncuların maça ne gibi bir etkisi oldu? Golü iptal etmek için oyunun etkilenmesi gerekiyor. Mbappe, maçtan sonra bizi tebrik etti ve iyi bir performans sergilediğimizi söyledi. Ben de maç böyle bittiği için onun adına üzgün olduğumu dile getirdim.”

 

IFAB Kural Kitabı: Bir takım gol attığı sırada, oyundan çıkmış bir futbolcusu, yedek futbolcusu, kırmızı kart görmüş bir futbolcusu, bir takım yetkilisi sahaya girerse ve oyuna etki ederse gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, sahada izinsiz olarak bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır.

 

Szymon Marciniak

 

Szymon Marciniak kimdir?


Szymon Marciniak, 7 Ocak 1981 doğumlu, Polonyalı profesyonel futbol hakemidir. Hakemlik kariyerine 21 yaşında başladı. Daha sonra, kariyerine hakemlikle aynı anda amatör futbolcu olarak devam etti. 2006'da kariyerine yalnızca profesyonel futbol hakemi olarak devam etti. 2009'da Polonya'nın en üst liginde GKS Bełchatów stadyumunda oynanan bir maçta ilk profesyonel hakemliğini yaptı. 2011'de FIFA kokartı aldı. Aynı yıl, Aalesunds FK ve Ferencvárosi TC arasında oynanan Avrupa Ligi maçında hakem olarak atandı. 2018 UEFA Süper Kupası Finali'nde ve Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Finali'nde hakemlik yaptı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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