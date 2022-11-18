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18 Kasım 2022 - 12:20

Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022

Futbol severlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası maçları Katar'ın ev sahipliğiyle 20 Kasım'da başlarken H grubu takımları ve fikstürleri de belli oldu. Dünya Kupası H grubu maçları ne zaman, hangi takımlar var? İşte detaylar...

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18 Kasım 2022 - 12:20
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Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022


Dünya Kupası maçları 32 takımın katılmasıyla gerçekleşirken F grubunda ise hangi takımların olduğu araştırılmaya başlandı. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanırken 9-10 Aralık çeyrek final, 13-14 Aralık yarı final ve kazananlar ise 17 Aralık Cumartesi günü üçüncülük maçı için sahada yer alacak. 2022 Dünya Kupası H Grubunda yer alan takımlar Portekiz, Urugay, Güney Kore ve Gana oldu. İşte, H grubu maç takvimi haberimizde

2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU PORTEKİZ

PORTEKİZ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Portekiz-Azerbaycan: 1-0



Sırbistan-Portekiz: 2-2

Lüksemburg-Portekiz: 1-3

Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

Azerbaycan-Portekiz: 0-3

Portekiz-Lüksemburg: 5-0

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Portekiz-Sırbistan: 1-2

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1966 - 3'üncü

1986 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - 4'üncü

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018- Son 16 turu

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI MAÇLARI

24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974)

28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lasuil Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)

2022 dünya kupası h grubu

2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU GÜNEY KORE

2. Tur

Türkmenistan-Güney Kore: 0-2

Güney Kore-Sri Lanka: 8-0

Kuzey Kore-Güney Kore: 0-0

Lübnan-Güney Kore: 0-0

Güney Kore-Türkmenistan: 5-0

Sri Lanka-Güney Kore: 0-5

Güney Kore-Lübnan: 2-1

3. Tur

Güney Kore-Irak: 0-0

Güney Kore-Lübnan: 1-0

Güney Kore-Suriye: 2-1

İran-Güney Kore: 1-1

Güney Kore-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

Irak-Güney Kore: 0-3

Lübnan-Güney Kore: 0-1

Suriye-Güney Kore: 0-2

Güney Kore-İran: 2-0

Birleşik Arap Emirlikleri-Güney Kore: 1-0

GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI MAÇLARI

1954 - İlk tur

1986 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - İlk tur

1998 - İlk tur

2002 - 4'üncü

2006 - İlk tur

2010 - 2. tur

2014- İlk tur

2018 - İlk tur

GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay-Güney Kore (Education City Stadı)

28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)

2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU GANA

2. tur

Gana-Etiyopya: 1-0

Güney Afrika-Gana: 1-0

Gana-Zimbabve: 3-1

Zimbabve-Gana: 0-1

Etiyopya-Gana: 1-1

Gana-Güney Afrika: 1-0

3. tur

Gana-Nijerya: 0-0

Nijerya-Gana: 1-1

GANA DÜNYA KUPA GEÇMİŞİ

2006 - 2. tur

2010 - Çeyrek final

2014 - İlk tur

GANA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974)

28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00) Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)

2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU URUGAY

URUGAY KATAR BİLETİNİ ALDIĞI MAÇLAR

Uruguay-Şili: 2-1

Ekvador-Uruguay: 4-2

Kolombiya-Uruguay: 0-3

Uruguay-Brezilya: 0-2

Uruguay-Paraguay: 0-0

Venezuela-Uruguay: 0-0

Peru-Uruguay: 1-1

Uruguay-Bolivya: 4-2

Uruguay-Ekvador: 1-0

Uruguay-Kolombiya: 0-0

Arjantin-Uruguay: 3-0

Brezilya-Uruguay: 4-1

Uruguay-Arjantin: 0-1

Bolivya-Uruguay: 3-0

Paraguay-Uruguay: 0-1

Uruguay-Venezuela: 4-1

Uruguay-Peru: 1-0

Şili-Uruguay: 0-2

URUGAY DÜNYA KUPASI MAÇLARI

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - 4'üncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - 4'üncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1990 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2010 - 4'üncü

2014 - Son 16 turu

2018 - Çeyrek final

URUGAY DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay-Güney Kore (Education City Stadı)

28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lusail Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00): Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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