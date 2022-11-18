Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022







2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU PORTEKİZ

PORTEKİZ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI







PORTEKİZ DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI MAÇLARI

2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU GÜNEY KORE

GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI MAÇLARI

GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU GANA

GANA DÜNYA KUPA GEÇMİŞİ

GANA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU URUGAY

URUGAY KATAR BİLETİNİ ALDIĞI MAÇLAR

URUGAY DÜNYA KUPASI MAÇLARI

URUGAY DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Dünya Kupası maçları 32 takımın katılmasıyla gerçekleşirken F grubunda ise hangi takımların olduğu araştırılmaya başlandı. 2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanırken 9-10 Aralık çeyrek final, 13-14 Aralık yarı final ve kazananlar ise 17 Aralık Cumartesi günü üçüncülük maçı için sahada yer alacak. 2022 Dünya Kupası H Grubunda yer alan takımlar Portekiz, Urugay, Güney Kore ve Gana oldu. İşte, H grubu maç takvimi haberimizdePortekiz-Azerbaycan: 1-0Sırbistan-Portekiz: 2-2 Lüksemburg-Portekiz: 1-3 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1 Azerbaycan-Portekiz: 0-3 Portekiz-Lüksemburg: 5-0 İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0 Portekiz-Sırbistan: 1-21966 - 3'üncü 1986 - Grup aşaması 2002 - Grup aşaması 2006 - 4'üncü 2010 - Son 16 turu 2014 - Grup aşaması 2018- Son 16 turu24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974) 28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lasuil Stadı) 2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)2. Tur Türkmenistan-Güney Kore: 0-2 Güney Kore-Sri Lanka: 8-0 Kuzey Kore-Güney Kore: 0-0 Lübnan-Güney Kore: 0-0 Güney Kore-Türkmenistan: 5-0 Sri Lanka-Güney Kore: 0-5 Güney Kore-Lübnan: 2-1 3. Tur Güney Kore-Irak: 0-0 Güney Kore-Lübnan: 1-0 Güney Kore-Suriye: 2-1 İran-Güney Kore: 1-1 Güney Kore-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0 Irak-Güney Kore: 0-3 Lübnan-Güney Kore: 0-1 Suriye-Güney Kore: 0-2 Güney Kore-İran: 2-0 Birleşik Arap Emirlikleri-Güney Kore: 1-01954 - İlk tur 1986 - İlk tur 1990 - İlk tur 1994 - İlk tur 1998 - İlk tur 2002 - 4'üncü 2006 - İlk tur 2010 - 2. tur 2014- İlk tur 2018 - İlk tur24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay-Güney Kore (Education City Stadı) 28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı) 2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)2. tur Gana-Etiyopya: 1-0 Güney Afrika-Gana: 1-0 Gana-Zimbabve: 3-1 Zimbabve-Gana: 0-1 Etiyopya-Gana: 1-1 Gana-Güney Afrika: 1-0 3. tur Gana-Nijerya: 0-0 Nijerya-Gana: 1-12006 - 2. tur 2010 - Çeyrek final 2014 - İlk tur24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974) 28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı) 2 Aralık (TSİ 18.00) Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)Uruguay-Şili: 2-1 Ekvador-Uruguay: 4-2 Kolombiya-Uruguay: 0-3 Uruguay-Brezilya: 0-2 Uruguay-Paraguay: 0-0 Venezuela-Uruguay: 0-0 Peru-Uruguay: 1-1 Uruguay-Bolivya: 4-2 Uruguay-Ekvador: 1-0 Uruguay-Kolombiya: 0-0 Arjantin-Uruguay: 3-0 Brezilya-Uruguay: 4-1 Uruguay-Arjantin: 0-1 Bolivya-Uruguay: 3-0 Paraguay-Uruguay: 0-1 Uruguay-Venezuela: 4-1 Uruguay-Peru: 1-0 Şili-Uruguay: 0-21930 - Şampiyon 1950 - Şampiyon 1954 - 4'üncü 1962 - Grup aşaması 1966 - Çeyrek final 1970 - 4'üncü 1974 - Grup aşaması 1986 - Son 16 turu 1990 - Son 16 turu 2002 - Grup aşaması 2010 - 4'üncü 2014 - Son 16 turu 2018 - Çeyrek final24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay-Güney Kore (Education City Stadı) 28 Kasım (TSİ 22.00): Portekiz-Uruguay (Lusail Stadı) 2 Aralık (TSİ 18.00): Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)