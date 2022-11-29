EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 17:18

Dünya Kupası hazırlığında 400-500 kişi hayatını kaybetti

Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın teslimatından sorumlu yetkili Hassah al-Thawadi, Dünya Kupası ile ilgili projelerde ölen göçmen işçi sayısının "400 ila 500 arasında" olduğunu söyledi.

EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 17:18
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Dünya Kupası hazırlığında 400-500 kişi hayatını kaybetti


Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın teslimatından sorumlu yetkili Hassah al-Thawadi, Dünya Kupası ile ilgili projelerde ölen göçmen işçi sayısının "400 ila 500 arasında" olduğunu söyledi.

Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hassan al-Thawadi bir röportajda bu itirafta bulundu ancak ölenlerin sayısı için kesin bir rakamın hala tartışıldığını, tahminen 400 ile 500 arasında ölen kişi olduğunu, elinde kesin bir rakam olmadığını belirtti. 



dünya kupası

BİR ÖLÜM BİLE ÇOK FAZLA

Thawadi ayrıca "Bir ölüm bile çok fazla, bu kadar basit. Ancak her yıl sahalardaki sağlık ve güvenlik standartları iyileşiyor, en azından bizim sahalarımızda, durum bu şekilde." dedi

İnşaatlar esnasında ölen işçilerle ilgili tartışmalar devam ederken, bazı dernekler net sayının açıklanamamasını bile durumun vehametinin bir göstergesi olara değerlendirdiklerini söyledi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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