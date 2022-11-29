Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın teslimatından sorumlu yetkili Hassah al-Thawadi, Dünya Kupası ile ilgili projelerde ölen göçmen işçi sayısının "400 ila 500 arasında" olduğunu söyledi. Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hassan al-Thawadi bir röportajda bu itirafta bulundu ancak ölenlerin sayısı için kesin bir rakamın hala tartışıldığını, tahminen 400 ile 500 arasında ölen kişi olduğunu, elinde kesin bir rakam olmadığını belirtti.
EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 17:18
Dünya Kupası hazırlığında 400-500 kişi hayatını kaybetti
Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın teslimatından sorumlu yetkili Hassah al-Thawadi, Dünya Kupası ile ilgili projelerde ölen göçmen işçi sayısının "400 ila 500 arasında" olduğunu söyledi.
EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 17:18
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