Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan tam destek!













FIFA'DAN ALKOL YASAĞI AÇIKLAMASI

KATAR'IN STADYUMDA İÇKİ YASAĞINA TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK

2022 Dünya Kupası sırasında stadyum içinde veya çevresinde alkol satışı yapılmayacak. Sadece "Alkolsüz Bira" etiketli içecekler satılacek. Ev sahibi Katar, Dünya Kupası sponsoru Beer Brands'ı tribünlerin dışında tutmak istedi ve her maçtan üç saat önce ve bir saat sonra sekiz stadyumda bira satmalarına izin verilmesi gerekiyor. Ancak 20 Kasım'da başlayacak turnuvaya iki gün kala alkollü içki satışı tamamen yasaklandı.2022 Dünya Kupası, Pazar günü saat 19:00'da Al Bait Stadyumu'nda Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak. Katar, FIFA'dan sekiz Dünya Kupası stadyumunda bira satışını durdurmasını istedi. FIFA'nın açıklaması, Katar'dan gelen baskının sonuç verdiğini gösteriyor. Ev sahibi ülke yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından FIFA, stat içinde ve çevresinde alkollü içki satışının mümkün olmayacağını, stat dışında satışının mümkün olacağını açıkladı. Diğer taraftan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği öğrenildi. Yasak, FIFA'nın bira şirketiyle yaptığı çift haneli milyonluk sözleşmeyi ihlal ettiğini gösteriyor. Monarşi ve siyasal İslamcılık anlayışıyla yönetilen Katar'da, halka açık yerlerde alkol tüketimi tamamen yasak. Ülkede yalnızca sınırlı sayıdaki lüks otellerde bulunan restoranlarda ve barlarda içki servisleri yapılıyor.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın Dünya Kupası karşılaşması sürecinde stadyumda içkiğ yasağı getirme kararı ile ilgili destek tweeti attı. Kalın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aslında Katar'ın muhafazakarlığında kaynaklı bu kararı almadığını halkın sağlığını, güvenliğini ve düzeninmi sağlamaya çalışmasından dolayı oldupunu savundu ve 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz” dedi.Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi etiketleyen Kalın'ın tweet'i Türkçe paylaşmaması dikkat çekti. 2013 yılında Türkiye, stadyumlarda alkollü içki satışını yasaklamıştı.