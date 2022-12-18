Dünya Kupası'nda final zamanı! Fransa ve Arjantin arasından üçüncü yıldızı kim kazanacak?













Arjantin ve Fransa... Lionel Scaloni ve Didier Deschamps... En önemlisi, Messi ve Mbappe...Bu akşam hikâyesi bol olan bir Dünya Kupası finaline daha tanıklık edeceğiz. Saatler 18'i gösterdiğinde yine herkesin odağı Dünya Kupası finali olacak. Sanki hayat duracak ve herkes ekran başına kitlenecek. Fransa, üst üste ikinci kez kupayı kazanmanın peşinde, Messi ve arkadaşları ise 1986'dan beri kazanılmayan üçüncü yıldızın... Futbol dünyasında oluşan hava ise futbolun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu olduğu yönünde. Arjantin, turnuvaya başladığı şok mağlubiyetin ardından vites yükselterek finale kadar geldi. Fransa ise turnuvanın ilk gününden beri herkesin çekindiği bir takımdı. Bugün artık turnuvanın son günü. Maç öncesi "Final maçı, kariyerimin son Dünya Kupası maçı olacak" dedi Messi. PSG'den takım arkadaşı Mbappe, sene başında topladığı antipatiyi yine Fransa forması altında unutturdu. 23 yaşında üst üste ikinci Dünya Kupası finaline çıkacak olan Mbappe, Fransa'nın en büyük kozu olacak. Hayaller, 90 dakika veya 120 dakika, en kötü penaltılar sonunda Messi'nin mutluluk gözyaşlarını görmek. Ancak final bize ne gösterecek, hiç belli olmaz...