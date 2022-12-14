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14 Aralık 2022 - 23:55

Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa

Dünya Kupası yarı final maçında Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu. Şampiyonluk maçı Pazar günü 18:00'de oynanacak.

SPOR
14 Aralık 2022 - 23:55
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Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa


Dünya Kupası yarı final maçında Fransa , turnuvanın sürpriz ekibi Fas'ı Theo Hernandez ve Randal Kolo Muani'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmanın beşinci dakikasında Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçen Fransa, 79. dakikada Muani'nin kaydettiği golle farkı ikiye yükseltti ve finalde Arjantin'in rakibi oldu.



Eintracht Frankfurt'un oyuncusu Muani, oyuna girmesinin ardından topla buluştuğu ilk dakikada Fransa'nın ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez finale yükselen Fransa, Pazar günü Arjantin ile üst üste ikinci Dünya Kupası için kozlarını paylaşacak.

Grubunu lider tamamlamasının ardından son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek tarihte yarı finale yükselen ilk Afrika takımı unvanını kazanan Fas ise üçüncülük maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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