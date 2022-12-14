Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa













Dünya Kupası yarı final maçında Fransa , turnuvanın sürpriz ekibi Fas'ı Theo Hernandez ve Randal Kolo Muani'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın beşinci dakikasında Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçen Fransa, 79. dakikada Muani'nin kaydettiği golle farkı ikiye yükseltti ve finalde Arjantin'in rakibi oldu.Eintracht Frankfurt'un oyuncusu Muani, oyuna girmesinin ardından topla buluştuğu ilk dakikada Fransa'nın ikinci golünü kaydetti. Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez finale yükselen Fransa, Pazar günü Arjantin ile üst üste ikinci Dünya Kupası için kozlarını paylaşacak. Grubunu lider tamamlamasının ardından son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek tarihte yarı finale yükselen ilk Afrika takımı unvanını kazanan Fas ise üçüncülük maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.