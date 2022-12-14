Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor. Fransa-Fas maçı ne zaman? Hangi kanalda?













Katar 2022'de bu akşam final belli oluyor. Yarı finalin ikinci ayağında Fransa ve Fas kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Fransa, şampiyonluk apoletini korumak için iki galibiyete daha ihtiyacı var. Horozların kupa yolculuğunu hatırlayacak olursak; D Grubu'nda Danimarka, Tunus ve Avustralya ile mücadele ettiler. Turnuvanın ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yendiler, ardından ikinci maçta Danimarka'yı 2-1 geçerek gruptan çıkma vizesini almışlardı. Grubun son maçında ise Tunus'a karşı maç boyu 1-0 geride götürmüş, 90+11'de Griezmann golüyle eşitliği sağlamıştı ancak gol VAR'a takılarak gruptaki son maçını kaybetmişti. Son 16 turunda ise C Grubu ikincisi Polonya'yı farklı geçerek çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İngiltere ile turnuvanın en kaliteli maçlarından birini oynayan Horozlar, Tchouameni ve Giroud'nun golleriyle galibiyete uzandı. Fransa'nın ön alanındaki oyuncuların formu, Didier Deschamps'ın elini rahatlatıyor. Griezmann, Giroud ve Mbappe turnuvada adından söz ettiren futbolcular. Öte yandan Fransız futbolcular, bu turnuvada bazı rekorları tarihin tozlu sayfalarına itti. Hugo Lloris, Lilian Thuram'ı geride bırakarak Fransa Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu oldu. Olivier Giroud da 53 golle Thierry Henry'nin gol rekorunu kırdı. Henry'nin rekorunu kıran tek futbolcu Olivier Giroud değildi; Antoine Griezmann da turnuvada 28. asistini yaparak Henry'ye ait olan 27 asist rekorunu geçti.Fas cephesinde ise turnuva boyuncu büyülü bir hikâyeye imza attılar. Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın grubundan lider çıkan Fas, sırasıyla son 16 turunda ve çeyrek finalde İspanya ile Portekiz'i turnuva dışına itti. Walid Regragui ve öğrencileri, Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olmayı başardı. Şimdi ise daha büyük bir başarının peşinde olacaklar. Fransa-Fas mücadelesi, saat 22:00'de TRT'den naklen yayınlanacak.