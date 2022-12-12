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12 Aralık 2022 - 17:39

Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!

Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Portekizli teknik direktör, Brezilya milli takımının başına geçmesi için aday olan ilk isim konumunda. Dünya Kupası mağlubiyetinin ardından Tite ile yollarını ayıran Brezilya Futbol Federasyonu'nun, milli takımın başına tecrübeli hoca Jorge Jesus'u getirmek istediği konuşuluyor.

SPOR
12 Aralık 2022 - 17:39
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Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!


Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda beklenmedik bir şekilde Hırvatistan'a yenilen Brezilya'da şimdi tüm dikkatler takımın başına gelecek olan yeni hocanın üzerinde. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mağlubiyetin ardından takımdan ayrılan Tite'nin yerine yarışan adaylar arasında en çok adı geçen isim oldu.

Hıvatistan malubiyeti sonrası Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya, teknik direktör Tita ile vedalaştı. Tite'nin gidişinin heme ardında ise gündemine yeni teknik direktör adaylarını aldı.

JORGE JESUS LİSTENİN ÜST SIRASINDA

Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti



Son zamanlarda, Brezilya'da yeni koçluk atamaları almak üzere listede üç Portekizli koçun yer aldığı bildirildi. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin teknik hocası Jorge Jesus yer alırken diğer iki ismin de Palmeiras'ta çalışan Abel Ferreira ile Botafogo'da çalışan Luis Castro olduğu belirtildi.

Brezilya'nın, Tite'ın sözleşmesinin 31 Aralık 2022'de resmen sona ermesinin ardından yeni bir teknik direktör anlaşması yapılacağı bildirildi. Bildirildiğine göre, adı geçen üç isim Brezilya'daki performansları sayesinde listenin başında yer aldı.

ADAYLARDA PEP GUARDIOLA DA VAR

PEP GUARDIOLA

Brezilya'nın listesinde adı geçen üç ismin yanı sıra Pep Guardiola'nun da yer aldığı öğrenildi. Dorival Junior ve Fernando Diniz'in de adının geçtiği listeyi hazırlayan Brezilya'nın en büyük hayalinin takımın başına Pep Guardiola'yı getirmek olduğu söyleniyor. Ancak İspanyol'un mali durumu ve Manchester City ile yeni sözleşme uzatmasının ardından bunu imzalamak çok uzak bir ihtimal.

"BREZİLYALI TARAFTARLAR JORGE JESUS DİYOR"

Portekizli teknik direktörün ortak dili, Brezilya liginde gösterdiği başarılar ve hücum futbolu konusundaki becerisi nedeniyle Brezilyalı taraftarlar en çok Jesus'u istiyor.

Kısa sürede Fenerbahçe'li taraftarının sevgisini kazanan Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekip ile 1 yıl daha beraber. Portekizli tecrübeli teknik hocanın sözleşmesinin sezounun sonunda sona ereceği biliniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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