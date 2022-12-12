Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!







JORGE JESUS LİSTENİN ÜST SIRASINDA











ADAYLARDA PEP GUARDIOLA DA VAR





"BREZİLYALI TARAFTARLAR JORGE JESUS DİYOR"

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda beklenmedik bir şekilde Hırvatistan'a yenilen Brezilya'da şimdi tüm dikkatler takımın başına gelecek olan yeni hocanın üzerinde. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mağlubiyetin ardından takımdan ayrılan Tite'nin yerine yarışan adaylar arasında en çok adı geçen isim oldu. Hıvatistan malubiyeti sonrası Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya, teknik direktör Tita ile vedalaştı. Tite'nin gidişinin heme ardında ise gündemine yeni teknik direktör adaylarını aldı.Son zamanlarda, Brezilya'da yeni koçluk atamaları almak üzere listede üç Portekizli koçun yer aldığı bildirildi. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin teknik hocası Jorge Jesus yer alırken diğer iki ismin de Palmeiras'ta çalışan Abel Ferreira ile Botafogo'da çalışan Luis Castro olduğu belirtildi. Brezilya'nın, Tite'ın sözleşmesinin 31 Aralık 2022'de resmen sona ermesinin ardından yeni bir teknik direktör anlaşması yapılacağı bildirildi. Bildirildiğine göre, adı geçen üç isim Brezilya'daki performansları sayesinde listenin başında yer aldı.Brezilya'nın listesinde adı geçen üç ismin yanı sıra Pep Guardiola'nun da yer aldığı öğrenildi. Dorival Junior ve Fernando Diniz'in de adının geçtiği listeyi hazırlayan Brezilya'nın en büyük hayalinin takımın başına Pep Guardiola'yı getirmek olduğu söyleniyor. Ancak İspanyol'un mali durumu ve Manchester City ile yeni sözleşme uzatmasının ardından bunu imzalamak çok uzak bir ihtimal.Portekizli teknik direktörün ortak dili, Brezilya liginde gösterdiği başarılar ve hücum futbolu konusundaki becerisi nedeniyle Brezilyalı taraftarlar en çok Jesus'u istiyor. Kısa sürede Fenerbahçe'li taraftarının sevgisini kazanan Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekip ile 1 yıl daha beraber. Portekizli tecrübeli teknik hocanın sözleşmesinin sezounun sonunda sona ereceği biliniyor.