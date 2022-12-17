Dünya Kupası'nda podyum şekillenmeye başlıyor...

2022 Dünya Kupası, saha dışında yaşanan olaylar ve rüşvet skandallarıyla başlamıştı. Turnuvanın hemen öncesinde Gianni Infantino, yaptığı açıklamalarla hedef tahtasına dönüşmüş, ilk maç günlerinde stadyum etrafında yaşananlar herkes tarafından eleştirilmişti. FIFA, turnuva daha başlamadan sınıfta kalmıştı; ancak turnuva ilerledikçe futbolun büyüsü, FIFA'nın imdadına koştu. Katar 2022'de denk gelen veya belki de ayarlanmış bir sürü tesadüf, insanları cezbetti. Politik hikâyeler, kültürel çatışmalar, peri masalı ve birçok yıldızın son kupa yolculuğu derken insanların turnuvaya olan bakış açısı değişti. Kimisi payeyi organizasyona ve ev sahibi Katar'a verdi, kimisi ise Dünya Kupası'nın benliğine. Tüm duygularını doruklarda yaşadığımız turnuva yarın bitiyor. Sonuçta her güzel şeyin bir sonu var. Sondan ikinci maçta ise Hırvatistan ve Fas karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip kürsüde kendi yerini tayin etmiş olacak. Hırvatistan vasat grup aşaması performansıyla Fas'ın ardından grubunu ikinci tamamlamıştı. Eleme turlarında ise penaltılarda sonuca gidip adını son dört takım arasına yazdırmıştı. Modric ve arkadaşları, yarı finalde ise Messi engeline takıldı ve şampiyonluk hayalleri salı akşamı son buldu. Fas ise Katar 2022'nin en güzel detayı. Peri masalına çok yaklaştılar ancak onlar da Fransa engeline takıldılar. Yine de yıllar sonra insanların bu turnuvaya dair hatırlayacağı şeylerden biri de Fas'ın yolculuğu olacak. Maçın sonucundan bağımsız hangi takım kazanırsa kazansın iki takım da turnuvada güzel iz bıraktılar. Teşekkürler!