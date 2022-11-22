Dünya Kupası'nda Türk yıldız! Nicki Minaj ve Shakira ile birlikte o isim sahne alacak!







Dünya Kupası’nda Türk yıldız!







Dünyanın gözü kulağı 2022 Dünya Kupası’na kilitlendi. Bu yıl ilk kez Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası için onlarca ünlü şarkıcı sahne alacak. Nicki Minaj, BTS, Black Eyed Peas gibi dünya yıldızlarının yer alacağı konser programına ülkemizden de bir isim katılıyor. YouTube kanalında cover videoları yayınlayarak büyük bir üne kavuşan Zeynep Bastık, son dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri oldu. Hit şarkılarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık’a Katar yolu gözüktü. Türkiye’nin “gururu” olarak Dünya Kupası’nda sahne alacak. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından konser programını duyurdu.Katar’da Dünya Kupası heyecanı başladı. Maçların yanı sıra sahne şovları da şampiyonaya damgasını vuruyor. Katar’da gerçekleşen kupa heyecanında Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi gibi isimler unutulmaz bir sahne şovu düzenleyecek. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da 24 Kasım günü Katar’da Al Khor Al-Bayt Stadyumu’nda dünya yıldızlarıyla birlikte sahne alacak. Türkiye’den ilk kez bir isim Dünya Kupası’nda sahne alıyor. Ünlü şarkıcı müjdeli haberi sosyal medya hesabından “ Heyecanlı ve gururluyum “ diyerek paylaştı.Zeynep Bastık’ın Dünya Kupası’nda sahne alacağının öğrenilmesiyle sosyal medya resmen yıkıldı. Ünlü isimler başta olmak üzere yüzlerce kişi Zeynep Bastık’ı profillerinde paylaşarak “ Gururumuzsun “ yorumunda bulundu. Zeynep Bastık 24 Kasım günü Katar’da Al Khor Al-Bayt Stadyumu’nda sahne alacak.