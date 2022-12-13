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13 Aralık 2022 - 17:17

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final ayağında ilk maç bu akşam Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak.

SPOR
13 Aralık 2022 - 17:17
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Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor


2022 Dünya Kupası'nın ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan bu akşam kozlarını paylaşacak. 

Lionel Messi önderliğinde C Grubu'nu zirvede bitirerek son 16 turuna yükselen Arjantin, sırasıyla Avustralya ve Hollanda'yı geçerek adını son dört takım arasına yazdırdı.



Yarı finalin diğer ayağı Hırvatistan ise F Grubu'nu Fas'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Son 16'da Japonya'yı, çeyrek finalde ise Brezilya'yı penaltılarda eleyen Hırvatlar, bu kez final için sahaya çıkacak. Hırvatistan, bu akşam Arjantin'i elemesi halinde üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükselecek.

Arjantin ile Hırvatistan arasındaki yarı final maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve TRT'den ekranlara gelecek. Dünya Kupası'nın ikinci yarı finali ise 14 Aralık Çarşamba günü yine aynı saatte Fransa ile Fas arasında oynanacak.

Şampiyonluk maçı ise 18 Aralık Pazar günü saat 18:00'de oynanacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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