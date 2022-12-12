Dünya Kupası'nda yarı final zamanı geldi. İşte oynanacak karşılaşmalar













Kış mevsiminde düzenlenen ilk Dünya Kupası olarak tarihe geçen turnuvada yarı final heyecanı yarın oynanacak Arjantin - Hırvartistan karşılaşması ile başlayacak. Yarı finalde Brezilya'yı saf dışı bırakan son finalist Hırvatistan, epik bir hikayenin ardından Hollanda'yı eve gönderen Arjantin ile kozlarını paylaşacak.Arjantin ve Hırvatistan, Dünya Kupası'nda daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Grup aşamalarında oynanan karşılaşmaların birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı. 36 yıldır Dünya Kupası'na hasret kalan Arjantin, Hırvatistan'ı da geçerek kupaya bir adım daha yaklaşmayı isterken; Hırvatistan'ın hedefinde ise üst üste ikinci final bulunuyor. Dünya Kupası'nın ikinci yarı finalinde ise Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. İspanya'nın ardından Portekiz'i de eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerine imza atan Fas, son dört takım arasına kalan ilk Afrika ülkesi oldu. Çeyrek finalde İngiltere'yi geçen Fransa ise üst üste ikinci Dünya Kupası'nın peşinde.

13 Aralık Salı:

22:00 Arjantin - Hırvatistan





14 Aralık Çarşamba:

22:00 Fransa - Fas



