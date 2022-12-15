Dünya Kupası'nı yerinden takip eden Fatih Terim, Katar'a geçer not verdi...













Türk futbolunun efsane ismi, 2022 Dünya Kupası için Katar'da yerini alanlar arasındaydı. Tecrübeli antrenör; bugün turnuva, organizasyon ve futbolun büyüsü üzerine Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı: "86’da Meksika’da başladı Dünya Kupası maceram… O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim. Anladım ki önyargılarımızdan, ezberlerimizden daha önemlisi, değişimin kendisi ve neredeyse kusursuzca yapılabilen organizasyonmuş.Yoğun liglerin ve kupa finallerinin ardından 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım-Aralık’ta da Dünya Kupası olurmuş. Katar sanıldığının aksine beklentinin üzerinde bir işe ve disiplinli bir organizasyona imza atabilirmiş. Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş. En önemlisi bir Dünya Kupası’nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış." Fatih Terim, Türkiye Milli Takımı'nın başında 133 maça çıktı. Milli takımla 3 kez Avrupa Şampiyonası'na gitme başarısı gösterdi. Euro 96'da ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörüydü. Sonrasında Euro 2008 ve Euro 2016 olmak üzere iki turnuvada daha Türkiye Milli Takımı'nın başında yer aldı. Euro 2008'de alınan Avrupa üçüncülüğünün en önemli aktörlerindendir.