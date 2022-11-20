Dünya Kupası'nın açılış maçına damga vuran Enner Valencia Katar-Ekvador müsabakası sonrası konuştu













Valencia'dan iddialı sözler!

2022 FIFA Katar Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında turnuvanın ev sahibi Katar, Ekvador ile karşı karşıya geldi.Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği turnuvanın açılış karşılaşmasına damga vuran isim ise Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia oldu.Katar karşısında attığı 2 gol ile ülkesine galibiyeti armağan eden Enner Valencia, kupanın açılış mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla da başarılı bir sezon geçiren Enner Valencia, damga vurduğu Katar-Ekvador karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda; 'Katar'a kadar gelerek bizleri destekleyen Ekvadorlular'a teşekkür etmek istiyorum. Takımımıza, ülkemize kadar buraya gelerek bizleri desteklemeleri bizler için çok anlanlı. Grubumuzdan çıkacağımıza inanıyoruz. İlk adımı da bugün Katar'ı mağlup ederek attık. İki gol atmış olmam tabii beni çok mutlu etti. Tarihi bir goldü bunu inkar edemem. Ülke olarak, takım olarak başarıyı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz, bu turnuvada daha iyi şeyler de yapabiliriz. ' ifadelerini kullandı.