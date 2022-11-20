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20 Kasım 2022 - 22:32

Dünya Kupası'nın açılış maçına damga vuran Enner Valencia Katar-Ekvador müsabakası sonrası konuştu

Ekvador formasıyla Katar ağlarına iki gol birden göndererek ülkesine galibiyeti getiren Fenerbahçeli Enner Valencia maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SPOR
20 Kasım 2022 - 22:32
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Dünya Kupası'nın açılış maçına damga vuran Enner Valencia Katar-Ekvador müsabakası sonrası konuştu


2022 FIFA Katar Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında turnuvanın ev sahibi Katar, Ekvador ile karşı karşıya geldi.

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği turnuvanın açılış karşılaşmasına damga vuran isim ise Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia oldu.



Katar karşısında attığı 2 gol ile ülkesine galibiyeti armağan eden Enner Valencia, kupanın açılış mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Katar-Ekvador Enner Valencia

Valencia'dan iddialı sözler!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla da başarılı bir sezon geçiren Enner Valencia, damga vurduğu Katar-Ekvador karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda;

'Katar'a kadar gelerek bizleri destekleyen Ekvadorlular'a teşekkür etmek istiyorum. Takımımıza, ülkemize kadar buraya gelerek bizleri desteklemeleri bizler için çok anlanlı. Grubumuzdan çıkacağımıza inanıyoruz. İlk adımı da bugün Katar'ı mağlup ederek attık. İki gol atmış olmam tabii beni çok mutlu etti. Tarihi bir goldü bunu inkar edemem. Ülke olarak, takım olarak başarıyı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz, bu turnuvada daha iyi şeyler de yapabiliriz. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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