SPOR
26 Aralık 2022 - 13:59

Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig, kaldığı yerden yeniden başlıyor. İşte haftanın merakla beklenen karşılaşmaları

Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta önce ara verilen Premier Lig, tekrardan start alıyor. 13 Kasım'da oynanan Fulham-Manchester United maçı sonrası lige ara verilmiş ve oyuncular, milli takım kamplarına katılmıştı.

SPOR
26 Aralık 2022 - 13:59
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Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig, kaldığı yerden yeniden başlıyor. İşte haftanın merakla beklenen karşılaşmaları


Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta önce ara verilen Premier Lig, tekrardan start alıyor. 13 Kasım'da oynanan Fulham-Manchester United maçı sonrası lige ara verilmiş ve oyuncular, milli takım kamplarına katılmıştı. 

Arsenal, 37 puanla ikinci Manchester City'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Pep Guardiola ve öğrencileri, 16. haftada kendi sahasında şok bir Brentford mağlubiyeti yaşamıştı. Brentford'u zafere götüren goller ise ismi bahis skandallarıyla anılan Ivan Toney'den gelmişti.



Arsenal

17. Haftanın Fikstürü:

Brentford - Tottenham Spurs

Crystal Palace - Fulham

Everton - Wolverhampton

Leicester City - Newcastle United

Southampton - Brighton

Aston Villa - Liverpool

Arsenal - West Ham

Chelsea - Bournemouth

Manchester United - Nottingham Forest

Leeds United - Manchester City

 

Arsenal, City hegomanyasını bitirebilecek mi?

Mikel Arteta ve öğrencileri, sezonun ilk 16 haftasında muazzam bir performansa imza attı. İnsanlar, Arsenal'ı 'Mini Manchester City' diye tanımlıyor. Zira, takımın teknik patronu Mikel Arteta, Pep Guardiola'nın eski yardımcısı. Yaz döneminde de City'nin iki oyuncusu Londra'nın yolunu tuttu: Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko. 

Premier Lig tarihinde ilk 10 hafta 9 galibiyet alan beş takımdan dördü sezon sonunda ipi göğüsledi. Bir tek 1995-1996 sezonunda Newcastle United şampiyon olamamıştı.

Arsenal'ın önünde de uzun ve güzel bir yol var. Belki de bir başarı hikâyesinin ilk satırları bu sezon yazılıyor. Karşılarında bir anomali var ancak insan "Neden olmasın" demeden de edemiyor...

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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