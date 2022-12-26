Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta önce ara verilen Premier Lig, tekrardan start alıyor. 13 Kasım'da oynanan Fulham-Manchester United maçı sonrası lige ara verilmiş ve oyuncular, milli takım kamplarına katılmıştı. Arsenal, 37 puanla ikinci Manchester City'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Pep Guardiola ve öğrencileri, 16. haftada kendi sahasında şok bir Brentford mağlubiyeti yaşamıştı. Brentford'u zafere götüren goller ise ismi bahis skandallarıyla anılan Ivan Toney'den gelmişti.
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26 Aralık 2022 - 13:59
Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig, kaldığı yerden yeniden başlıyor. İşte haftanın merakla beklenen karşılaşmaları
Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta önce ara verilen Premier Lig, tekrardan start alıyor. 13 Kasım'da oynanan Fulham-Manchester United maçı sonrası lige ara verilmiş ve oyuncular, milli takım kamplarına katılmıştı.
SPOR
26 Aralık 2022 - 13:59
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