EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 10:11

Dünya markası CANiK, eş zamanlı katıldığı fuarlarda önemli anlaşmalara imza attı

Türkiye'yi ülke dışında başarıyla temsil eden CANiK, önemli iki savunma ve silah fuarından başarıyla döndü.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 10:11
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Dünya markası CANiK, eş zamanlı katıldığı fuarlarda önemli anlaşmalara imza attı


2022 yılında dünyanın öne çıkan savunma fuarlarına katılarak son teknoloji ürünlerini sergileyen CANiK, en son ADEX ve MSPO'ya katılarak Türkiye'yi gururla bir kez daha temsil etti. CANiK, fuarlarda çok fazla iş bağlantısı ve ön anlaşmaya imza attı.

Türk savunma sanayine hizmet veren Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) dünyaca ünlü markası CANiK, 2022 yılında dünyanın öne çıkan savunma fuarlarına katılarak son teknoloji ürünlerini sergilemeye devam etmektedir. Son olarak savunma ve silah sanayinin en saygın fuarları olarak kabul edilen ADEX ve MSPO ‘ya katılarak ülkemizi gururla temsil eden ve her iki fuarı çok verimli geçiren CANiK, çok fazla iş bağlantısı ve ön anlaşmayla yurda döndü.



Dünya markası CANiK, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin dikkat çeken savunma fuarlarından ‘Azerbaijan International Defence Exhbition Fuarı'nda (ADEX) gövde gösterisi yaptı. Bakü Fuar Merkezi'nde, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen fuarda ileri teknoloji ürünlerini sergileyen marka, iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Fuarla ilgili açıklama yapan Samsun Yurt Savunma Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “Modern bir silah ve teçhizat fuarı olan ADEX 2022'e bu yıl 26 ülkeden 200'den fazla firma yer aldı. ADEX 2022 Fuarı'na Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türkiye'den 42 firma katıldı. Biz de bu fuarda yerimizi alarak ülkemizi başarıyla temsil ettik. Türk savunma sanayii ile ileri teknoloji hakkında bilgi alışverişinde bulunduk ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik” dedi.

Türk savunma sanayinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi

Öte yandan CANiK, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı konumunda olan ve 06-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Polonya Kielce'de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (MSPO) Türk savunma sanayinin gücünü dünyaya gösteren firmalardan biri oldu. Türkiye, dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve önemli yetkili resmi delegasyonlarının katılımıyla gerçekleşen fuarda ‘lider ülke' sıfatıyla yer aldı.

Fuarla ilgili açıklama yapan Samsun Yurt Savunma I·s¸ Gelis¸tirme ve Kurumsal I·letis¸im Mu¨du¨ru¨ Genc¸ay Genc¸er, bu yıl 30'uncusu gerçekleşen fuarda ileri teknoloji ürünlerini gururla sergilediklerini belirtti. Gençer, “MSPO'ya 2013 yılında ‘lider ülke' olarak katılan Türkiye, bu yıl ikinci kez ‘lider ülke' olarak katıldı. Fuarda Türkiye ile Polonya ve Avrupa arasındaki savunma sanayi iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi konusu ile ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak birlikte standımızı ziyaret etti. Ayrıca fuar kapsamında 20'den fazla ülkenin askeri ataşelerini standımızda ağırlama fırsatı bulduk. Polonya'da birçok Türk firmasının devam etmekte olan projeleri var. Hali hazırda ön anlaşması yapılan birçok proje bulunuyor. Standımızda dünyanın en teknolojik 12.7x99 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB'yi, ödüllü tabancalarımızı, optiklerimizi, aksesuar ve askeri tekstil ürünlerini sergiledik” ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli uçaksavar her iki fuarda da büyük ilgi gördü

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Haber Editörü
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