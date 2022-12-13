GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 20:37

Dünya'nın en büyük dalgalı elektrik santrali Ordu'ya kuruluyor

İsrailli şirket tarafından 150 milyon dolarlık girişimle birlikte dünyanın en büyük dalgalı elektrik santrali projesinin hayata geçirileceği öğrenildi.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 20:37
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Dünya’nın en büyük dalgalı elektrik santrali Ordu’ya kuruluyor

Yeni bir ivme kazanan İsrail – Türkiye ilişkileri sonucunda yeni bir proje hayata geçiriliyor. Bu çerçevede İsrail asıllı firmanın Ordu kıyılarına dalgalı enerji santrali projesi hazırlandı. Yerel tedarikçi olan Ordu Enerji firmasıyla İsrailli firmanın anlaşması üzerine dünyanın en büyük dalgalı enerji santralinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yatırım bedelinin 150 milyon dolar civarı olması beklenen tesisin 77 mevagatlık bir kapasiteyle açılması bekleniyor. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye İsrail ilişkilerinin yeni bir boyut kazanacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin yeni bir döneme girdiğini hatırlatarak, ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde devam ettirilmesine vurgu yaparak iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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