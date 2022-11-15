DÜNYA
15 Kasım 2022 - 13:02

Dünya nüfus sayısı riskli zirvede! BM, verilerinde sayı 8 milyara ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) bugün dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığını duyurdu. Sadece son 11 yılda dünya nüfusu bir milyar kişi arttı. Birleşmiş Milletler nüfus projeksiyonlarına göre, dünya nüfusu 2037 yılına kadar 9 milyara ulaşacak. 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyar insanla zirve yaparken bu zirvenin 2100'e kadar devam etmesinin beklenildiği açıklandı.

DÜNYA
15 Kasım 2022 - 13:02
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Dünya nüfus sayısı riskli zirvede! BM, verilerinde sayı 8 milyara ulaştı


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım tarihinden itibaren 8 milyar kişiye yükseldiğini bildirdi.

BM Nüfus Bölümü Direktörü John Wilmoth, UNFPA raporları hakkında yaptığı açıklamasında iklim değişikliklerinden kaynaklı kıtlık durumlarıyla karşı karşıya olan bölgelerde daha fazla zorlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu. John Wilmoth, açıklamasının devamında bu artışın aslında insanlığın başarısının bir işareti olduğunu gördüğünü belirtirken aynı zamanda gelecek için de büyük bir risk oluşturduğunu söyledi.



Dünya nüfus sayısı 8 milyar

Uzmanlar, özellikle hızlı nüfus artışının beklendiği Afrika ülkelerinde kaynak kıtlığının büyük bir sorun haline geleceğini tahmin ediyor. Bu ülkelerin iklim krizine karşılık olarak en savunmasız ülkeler olduğu belirtilirken iklim krizi üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çoğunlukla dış finansmana ihtiyaç duyulacağı ifade edildi.

ARTIŞ 2100 YILINA KADAR ARTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR!

Dünya nüfus artışı yavaşlamakla birlikte 2100 yılına kadar artmaya devam etmesi beklenmektedir. Dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara çıkması yaklaşık 12 yıl alacak ve bir sonraki milyara ulaşmasının (2037 itibariyle) yaklaşık 14,5 yıl sürmesi bekleniyor.

Sahra altı Afrika'daki nüfus artışının, yüksek doğurganlık hızı nedeniyle 2050 yılına kadar dünya nüfus artışının yarısından fazlasını oluşturması bekleniyor. Güney Avrupa ve Doğu Asya'da nüfus azalmasına karşılık olarak giderek daha fazla ülke işgücünde azalma yaşıyor, ancak işgücünde düşüş yaşayan ülke sayısının artması bekleniyor.

Bugün tamamı Doğu Avrupa'da olmak üzere 1990'dakinden daha az nüfusa sahip 17 ülke var. Güney Avrupa ve Doğu Asya'daki bazı ülkeler de nüfus düşüşleri yaşıyor. Dünyanın azalan nüfusu, azalan ve azalan doğurganlık oranlarından ve en az nüfuslu Avrupa ülkelerine artan göçten kaynaklanmaktadır.

GELİŞEN ÜLKELERDE NÜFUS ARTIŞLARI DEVAM EDİYOR

Dünya nüfus sayısı 8 milyar

Dünya nüfusu 7 milyardan 8 milyara çıkarken, nüfus artışının çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşecek, sadece 250 milyon daha orta ve yüksek gelirli ülkelerde olmayacak. Dünya nüfusuna katılacak sonraki 8 ila 9 milyar insanın 920 milyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşaması bekleniyor. Çin'in nüfusunun bu yıl zirve yapması ve ardından azalması bekleniyor. Hindistan'ın 2023 yılına kadar Çin'i geçerek 'dünyanın en kalabalık ülkesi' olacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler, dünya nüfusu 7 milyardan 8 milyara çıkarken, yeni milyarın yarısının Asya'dan geleceğini açıkladı. Afrika en hızlı büyüyen ikinci bölge (yaklaşık 400 milyon kişi) ve Afrika nüfusunun 2038 yılına kadar 2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Avrupa'nın nüfus artışına katkısının önümüzdeki yıllarda negatif olacağı tahmiinde bulunuluyor. Hindistan, 7 milyarın 8 milyarıyla (177 milyon) dünya nüfusuna en fazla katkıda bulunan ülkedir, onu Çin (73 milyon) ve Nijerya (60 milyon) izlemektedir.

Nüfus artışındaki genel bir yavaşlamanın, çalışma çağındaki nüfus oranı arttıkça ekonomik büyümeyi de etkilemesi bekleniyor. 7 milyardan 8 milyara ulaşan nüfus artışının yarısından fazlası yetişkin nüfustaki (30-64 yaş) artıştan kaynaklanmaktadır. Bu arada, önümüzdeki milyar yılda (800 ila 900 milyon yıl arasında), 400 milyondan fazla insanın 65 yaşın üzerinde olması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, bugünün (15 Kasım) insanlık için hem bir dönüm noktası hem de bir tanınma anı olduğunu vurguluyor. BMÖ'den yapılan açıklamalarda tüm ulusları, sekiz milyar insanın hepsinin eşit haklara ve seçeneklere sahip olduğu daha eşit bir dünya inşa etmek için birlikte çalışmaya davet ediliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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