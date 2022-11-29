SAĞLIK
29 Kasım 2022 - 23:15

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mayısmun Çiçeği hastalığının adı değişti

Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeğine yeni bir isim verdi. Eski adı 'Irkçı ve damgalayıcı' bulunduğu için adı değiştirildi.

SAĞLIK
29 Kasım 2022 - 23:15
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Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mayısmun Çiçeği hastalığının adı değişti


Mayısmun çiçeği hastalığının mevcut adının "ırkçı ve damgalayıcı" olduğu yönündeki şikayetler üzerine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "mpox" olarak yeniden adlandırıldı. 1 yıl boyunca her iki isim de kullanılacak. 'Mayısmun Çiçeği' adı aşamalı olarak kaldırılacak.

'Mpox' ismi erkek sağlığı örgütü (REZO) tarafından önerilmiş ve örgütün direktörü maymun imgesinin kaldırılmasının insanların acil sağlık durumunu ciddiye almalarına yardımcı olduğunu söylemiştir.



Monkeypox

Mayısmun Çiçeği belirtileri

Mayısmun çiçeği belirtileri değişkenlik göstermekle birlikte döküntü, ateş, titreme, şişmiş lenf düğümleri, bitkinlik ve baş ağrısını içermektedir. Tek genital lezyonlar ve ağız ya da anüste yaralar da 16 ülkeden klinisyenlerin oluşturduğu uluslararası bir işbirliği tarafından virüsün belirtileri olarak tanımlanmıştır.

Eylül ayında, Batı Afrika'ya seyahat eden bir kişiye teşhis konulmasının ardından Birleşik Krallık'ta ikinci bir maymun çiçeği türü tespit edilmiştir.

Ekim ayında, önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Neil Ferguson, vaka sayılarının düşmesi nedeniyle İngiltere'nin hastalığa karşı savaşı kazanıyor gibi göründüğünü söyledi - ancak rehavete karşı uyardı ve yeniden canlanma riskinin altını çizdi.

DSÖ verilerine göre dünya genelinde 80.000'den fazla vaka görülmüş ve 55 kişi hayatını kaybetmiştir.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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