SAĞLIK
07 Mayıs 2023 - 14:00

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması! 7 milyondan fazla kişi ölmüştü: Gerçeği açıkladılar

3 sene önce tüm dünyada insanlara korkunç günler yaşatan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaların tüm detayları haberimizde.

SAĞLIK
07 Mayıs 2023 - 14:00
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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması! 7 milyondan fazla kişi ölmüştü: Gerçeği açıkladılar


Yaklaşık 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs hastalığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü yeni bir açıklama yaptı. Peki son gelişmeler neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü 3 seneyi geçen pandemi süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre Koronavirüs hala varlığını sürdürüyor ancak tüm dünyada alınan önlemler sayesinde hastalık kontrol altına alındı.



Koronavirüs Artık Pandemi Değil

 DSÖ artık koronavirüs pandemisinin bittiğini açıkladı. Virüs ve varyantları hala bulaşıcı olmaya devam etse de salgına karşı tedbirlerin gevşetilmemesi ve aşılama kampanyasının devam etmesinin gerektiği bildirildi. Koronavirüs tüm dünyada başladığı andan itibaren 7 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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