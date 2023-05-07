Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması! 7 milyondan fazla kişi ölmüştü: Gerçeği açıkladılar







YENİ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI







Yaklaşık 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs hastalığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü yeni bir açıklama yaptı. Peki son gelişmeler neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dünya Sağlık Örgütü 3 seneyi geçen pandemi süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre Koronavirüs hala varlığını sürdürüyor ancak tüm dünyada alınan önlemler sayesinde hastalık kontrol altına alındı.DSÖ artık koronavirüs pandemisinin bittiğini açıkladı. Virüs ve varyantları hala bulaşıcı olmaya devam etse de salgına karşı tedbirlerin gevşetilmemesi ve aşılama kampanyasının devam etmesinin gerektiği bildirildi. Koronavirüs tüm dünyada başladığı andan itibaren 7 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.