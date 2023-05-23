Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Güneş gözlüklerini hazırlayın: O tarihte kavurucu sıcaklar geliyor!







SICAKLIKLAR CAN SIKACAK







Sıcak havaların artış göstermesiyle beraber kış aylarının da eskisi kadar soğuk olunmadığına şahitlik edildi. Bu durum gün geçtikçe tehlikeye doğru uzanırken 2023 senesinin yaz ayına girmemize kısa zaman kala açıklama yapıldı. Gelen açıklamalarla beraber 2023 senesinin ortalamaya bakılarak en sıcak yaz aylarının yaşanacağı bilgisi verildi.Küresel ısınmayla beraber konu hakkında uzman isimler Dünya'nın ortalama sıcaklığının sürekli olarak artmaya başladığı bilgisi verildi. Buzulların erimeye başlamasıyla beraber yavaş yavaş yok olması durumunda ciddi tehlikelere yol açtığı görülüyor. Sıcaklıkların artış göstermesiyle orman yangınlarında sayısı gün geçtikçe artış gösterdi.Hem dünyanın pek çok bölgesinde hem de ülkemize büyük zararlar görmesiyle 2023 yılı için Dünya Sağlık Örgütü tarafından milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uyarı yapıldı. Tarihin en sıcak günlerinin çok yakında yaşanacağı belirtildi. Konu hakkında yapılan uyarılarda yaz aylarında sıcaklık rekorları kırılacağı söylenirken uzman isimler ise son 3 yılın verilerine bakılarak La Nina etkisinin yaşanacağının altını çizdi. 2016 senesinde yaşanan sıcaklıkların devamında 2023 senesine gelinmesiyle veriler üzerinde ki tahmine bakılarak Haziran ve Ağustos ayları arasında rekor kıra seviyesinin yüzde 55 seviyelerine yer alacağı söylendi.